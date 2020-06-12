Глория Эстефан станцевала самбу на пляже

«Cuando hay amor» («Когда есть любовь») - праздник любви, исполненный в ритме бразильских и колумбийских барабанов. На видео, снятом в Сальвадоре, штат Баия, Эстефан танцует самбу де роду - традиционный афро-бразильский танец - в окружении бахийских женщин разного возраста.

«Мы хотели выделить движения и пение прекрасных баиан, которые являются важными историческими представителями культуры самбы, - говорит Эстефан. - Я чувствовала, что нам нужно выпустить немного любви во вселенной прямо сейчас. Нам нужна алегрия, нам нужна радость. Это очень объединяет. Я действительно хотел, чтобы этот трек был первым, что появилось. И это совпадение. Я должна была выпустить этот релиз три года назад».