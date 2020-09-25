Хаски выпустил новый альбом «Хошхоног»

В треклист «Хошхонога» вошли 16 сольных композиций Хаски, упражняющегося в эпатажной поэзии и обезличивании социума.

После выхода альбома «Любимые песни (воображаемых) людей» Хаски долго не мог найти художественную форму, которая могла бы его удовлетворить. В какой-то момент он даже опубликовал видео с уничтожением компьютера, на котором якобы хранились мастер-записи так и не вышедшего альбома «Люцифер».



Хаски

Над новым альбомом «Хошхоног» (это традиционное бурятское блюдо из варёной прямой кишки) трудились продюсеры bollywoodFM, White Punk, Бхима, zavet и Лёшка Супчик.