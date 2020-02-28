Иван Дорн выпустил нового артиста OCRAN

Илья Жирнов — 21-летний музыкант и саундпродюсер из Москвы с африкано-еврейскими корнями. В 2018 году он выпустил дебютный сингл и клип «Куда-нибудь» и сразу пропал с радаров. Спустя два года молчания Илья возвращается со свежим звучанием, и 28 февраля выпустил дебютный EP на музыкальном издательстве Ивана Дорна — Masterskaya.

Мини-альбом не случайно получил название по имени самого артиста, а на обложке изображен его портрет: так он знакомит слушателя с собой и своим творчеством. В нём OCRAN совмещает два полюса, которые, как правило, разделены в русской музыке: танцевальный грув и честный личный посыл.

«Просто бесконечно работал, писал музыку для других и писал музыку для себя, так наращивал скилл. Продакшн отнимает очень много энергии: разрываешься между заказчиками и личным проектом. Но в конечном итоге я благодарен этому опыту, потому что сейчас имею возможность полностью продюсировать свои треки, делиться своими мыслями и идеями и на равных сотрудничать с музыкантами», — говорит сам артист.



OCRAN

Концепция этого мини-альбома: 4 трека, 4 разных состояния.

Ключевая работа: «Отдай мне мои деньги» — легкий и танцевальный трек; дерзкое и где-то даже юмористическое обращение к слушателю. Она не про проблему отсутствия денег буквально, а про принятие животного происхождения потребности в них, как и в других жизненно необходимых ресурсах. Про принятие этой потребности наряду со всеми общесоциальными устоями и нормами.

В ближайшее время OCRAN выпустит клип на эту песню, режиссером выступит Антон Колбин.