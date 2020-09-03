K-pop певец Haru станцевал на улицах Москвы

Танцевальный клип, где Haru пританцовывает и читает на улицах Москвы (отсылая к арбатскому прошлому артиста), снят режиссером Даниилом Гордоном.

«Шикарно Играть Плохиша», - так расшифровывает название песни сам артист.

Певец с корейскими корнями Юрий Пак - ведущий K-pop Chart и K-pop Camp на MTV Russia, ведущий радио Love K-POP, участник шоу «Голос».



Haru

«Я считаю, что корейская поп-культура может поделиться с русской поп-культурой своим музыкальным богатством, новым звучанием, опытом в менедж-работе, подходом к индустрии; что касается обратного обмена… затрудняюсь ответить», - говорит Haru.