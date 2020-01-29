Калужская прокуратура отрецензировала песни Distemper и дала советы

В официальной группе музыкантов в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение об отмене концерта группы в Калуге 1 февраля. Организатор опубликовал скан-копии полученного от прокуратуры предостережения, в котором творчество группы называют "леворадикальным".

По мнению прокуратуры, в текстах песен содержатся высказывания, "пропагандирующие радиальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти". В связи с этим прокуратура призвала не допустить нарушения закона "О противодействии экстремистской деятельности". Организатор заявил, что не станет вступать в спор с прокуратурой.



Distemper

Прокуратура региона в среду опубликовала официальное сообщение, в котором подтвердила информацию о выданном предостережении.

"Предостережение прокурора не является запретом на проведение указанного мероприятия, оно направлено на предупреждение организатора о недопустимости нарушения закона. Меры реагирования, направленные на запрет концертной деятельности исполнителя, прокуратурой города Калуги не принимались", - говорится в сообщении.

Организатор под давлением российских властей отменил выступление музыкантов.

Ска-панк-группа "Distemper" была основана в Москве в 1989 году. С тех пор выпустила 21 альбом. Музыканты выступают в разных городах России и Европы.

Сегодня же министерство культуры Челябинской области направило организаторам концерта рэпера Элджея в Челябинске, который запланирован на март, обращение с просьбой соблюдать морально-нравственные нормы при его проведении.

"Министерство культуры Челябинской области разделяет обеспокоенность граждан предстоящим концертом в Челябинске. В связи с этим при реализации данного мероприятия требуем обеспечить соблюдение не только норм действующего законодательства, но и морально-нравственных принципов и правил".