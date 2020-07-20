Kansas выпустили «The Absence of Presence»

Это уже шестнадцатая полноформатная работа Kansas. Изначально пластинка должна была выйти 26 июня, но затем была перенесена на 17 июля.

«The Absence of Presence» - второй альбом, записанный после ухода одного и основателей группы, лид-вокалиста и клавишника Стива Уолша, на замену которому пришел Ронни Платт. Большинство музыки для диска написано новыми участниками группы — гитаристом Заком Ривзи, присоединившимся к Kansas в 2016-м, и клавишником Томом Брислином, влившимся в состав всего два года назад и известного по работе со столь разнородными артистами, как Мит Лоуф (Meat Loaf) и Дебби Харри (Debby Harry), а также с группой Yes во время её оркестрового мирового турне в поддержку альбома “Magnification” (2001).

В поддержку альбома группа выпустила два клипа.

По мнению фактического лидера Kansas Фила Эхарта, новый альбом, записанный в студии Real 2 Reel Studios в г. Стокбридже окажется той долгожданной для самих музыкантов работой, которая сможет встать в один ряд с классическими полноразмерными альбомами Kansas 70-х годов.

Альбом “The Absence Of Presence” издан в форматах CD, 2 LP (180 gram), Deluxe CD + 5.1 Blu Ray Artbook, а также в формате цифровой загрузки.



Kansas

«Мы действительно гордимся альбомом "The Absence Of Presence", — комментирует гитарист, продюсер и автор песен Zak Rizvi. — Создание нового альбома Kansas устанавливает очень высокий музыкальный стандарт, которого ожидают наши фанаты. На этой записи есть всё: от рок-номеров и прог-эпиков до баллад».

«Прошло много времени с тех пор, как группа смогла выступить в Европе, где живут наши очень страстные поклонники, — добавляет гитарист Richard Williams. — Мы рады проехаться по всей Европе с юбилейным туром "Point Of Know Return". Они не только услышат, как мы исполняем этот альбом целиком, вместе с другими хитами и глубокими партиями, но и будут первыми фэнами, которые услышат некоторые песни из "The Absence Of Presence" вживую».