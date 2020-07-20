Kansas выпустили «The Absence of Presence»

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Ветераны американского прогрессив-рока Kansas выпустили новый альбом «The Absence of Presence» (слушать альбом).

Это уже шестнадцатая полноформатная работа Kansas. Изначально пластинка должна была выйти 26 июня, но затем была перенесена на 17 июля.

«The Absence of Presence» - второй альбом, записанный после ухода одного и основателей группы, лид-вокалиста и клавишника Стива Уолша, на замену которому пришел Ронни Платт. Большинство музыки для диска написано новыми участниками группы — гитаристом Заком Ривзи, присоединившимся к Kansas в 2016-м, и клавишником Томом Брислином, влившимся в состав всего два года назад и известного по работе со столь разнородными артистами, как Мит Лоуф (Meat Loaf) и Дебби Харри (Debby Harry), а также с группой Yes во время её оркестрового мирового турне в поддержку альбома “Magnification” (2001).

В поддержку альбома группа выпустила два клипа.

По мнению фактического лидера Kansas Фила Эхарта, новый альбом, записанный в студии Real 2 Reel Studios в г. Стокбридже окажется той долгожданной для самих музыкантов работой, которая сможет встать в один ряд с классическими полноразмерными альбомами Kansas 70-х годов.

Альбом “The Absence Of Presence” издан в форматах CD, 2 LP (180 gram), Deluxe CD + 5.1 Blu Ray Artbook, а также в формате цифровой загрузки.

Kansas
Kansas

«Мы действительно гордимся альбомом "The Absence Of Presence", — комментирует гитарист, продюсер и автор песен Zak Rizvi. — Создание нового альбома Kansas устанавливает очень высокий музыкальный стандарт, которого ожидают наши фанаты. На этой записи есть всё: от рок-номеров и прог-эпиков до баллад».

«Прошло много времени с тех пор, как группа смогла выступить в Европе, где живут наши очень страстные поклонники, — добавляет гитарист Richard Williams. — Мы рады проехаться по всей Европе с юбилейным туром "Point Of Know Return". Они не только услышат, как мы исполняем этот альбом целиком, вместе с другими хитами и глубокими партиями, но и будут первыми фэнами, которые услышат некоторые песни из "The Absence Of Presence" вживую».

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