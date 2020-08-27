Концертные организации призвали: #вернёмконцерты

"Сегодня деятельность концертной индустрии остановлена полностью. При этом переполнены отели, рестораны, пляжи, парки, дельфинарии. Люди собираются стихийно, неорганизованно. Так продолжаться не может. Мы профессионалы. Мы умеем качественно и безопасно проводить мероприятия. Нам нужны разумные и конкретные этапы открытия уже сейчас, иначе концертную индустрию ждет крах. Сохраните индустрию и сотни тысяч рабочих мест", - говорится в обращении представителей концертных площадок и организаторов концертов, распространенном в социальных сетях.

Авторы призывают публиковать данное обращение в соцсетях с упоминанием аккаунтов Минкультуры РФ и Роспотребнадзора, с тегом #вернёмконцерты. В обращении не указаны подписанты.

Концертная деятельность была приостановлена из-за пандемии коронавируса в середине марта. В июне замминистра культуры РФ Алла Манилова сообщила, что восстановление концертной деятельности ожидается не раньше сентября. При этом, в Москве проведение концертов разрешили с 1 августа при соблюдении ограничений – в зале должно быть не более 3 тыс. посадочных мест и заполнены они должны быть не более чем на 50%.