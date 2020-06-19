Лидер шведской группы Vacuum спел о переоценке ценностей

“My Moon is a Street Light” — композиция, созданная на грани рока и электронной музыки, имеет яркий оттенок индастриал. Сведением и мастерингом песни занимался продюсер и звукорежиссер Штефан Глауманн, известный своей постоянной работой с группой Rammstein и ее солистом — Линдеманном. Релиз песни “My Moon is a Street Light” состоялся сегодня через российский лейбл Ildar Bakeev Music и доступен к прослушиванию на всех цифровых платформах.

Вместе с синглом вышел видеоклип, записанный в период ограничений на улицах ночного Стокгольма. Видео было снято с безопасной социальной дистанции при участии самого Маттиаса и известной австралийской певицы и автора песен Тани Доко.

“My Moon is a Street Light” — размышление на тему реакции человечества на вызов, брошенный миру пандемией. Это своеобразное наблюдение за способностью людей к трансформации и переоценке ценностей.

«COVID-19 пролил свет на проблемы, которые мы раньше не замечали или игнорировали. Многие шероховатости стали видны и требуют внимания. Вполне естественно в этой ситуации хотеть убежать от проблем, вернуться к старому образу жизни. Но это невозможно. Нельзя больше прятаться от реальности. Сейчас тот момент, когда важно решить, что из старого оставить, а от чего избавиться. “My Moon is a Street Light” — это также жест эмпатии через музыку, который говорит людям, что они не одиноки в это трудное время», объясняет Маттиас.



Маттиас Линдблум

Линдблум признается, что благодаря пандемии понял, насколько люди связаны между собой.

«Человек не остров? Если кому-то нужны были доказательства этому — COVID-19 показал их под яркими лучами огромного прожектора. Цифровой мир и цифровизация общества — отличные инструменты, но ясно, что это не способ жить. Очень шаткая замена человеческому общению. Аватары в соцсетях — это весело. Но если вы хотите узнать меня настоящего, мы должны встретиться. Приятно слушать песню онлайн, но если артист поет ее вживую — только тогда возникает волшебство. В это странное время нам удалось достигнуть некоторого подобия нормальности, но, честно говоря, не могу дождаться, когда мы вернемся к настоящей жизни», — говорит он.

Маттиас Линдблум и Мартин Холл встретились случайно на испанской Майорке. Там вместе с другими музыкантами они работали над созданием саундтрека к одной из популярных компьютерных игр. Линдблум и Холл ранее не были знакомы, но быстро поняли, что находятся на одной музыкальной волне. За пару часов в студии они записали новую песню, но так ее и не выпустили. «Тогда песня не нашла применения, но сейчас она как никогда жизненна», — отмечает Маттиас.

Маттиас Линдблум — шведский певец, писатель, поэт, композитор и музыкальный продюсер. Он является бессменным лидером и солистом известной электронной группы Vacuum, получившей мировую популярность благодаря хитам “I Breathe”, “Let The Mountain Come to Me” и др. С 2000-х он активно пишет и продюсирует песни для других исполнителей в жанрах поп и рок, сотрудничает с киноиндустрией. Вместе с известным российским писателем и драматургом Эдвардом Радзинским он создает мюзикл о Распутине. В его багаже участие в более чем 100 музыкальных релизах, среди которых Гару, Тарья Турунен, Энди Тэйлор (Duran Duran, The Power Station), Geri Halliwell, Tina Arena и другие.

Мартин Холл - музыкант, композитор и продюсер, проживающий в маленькой деревне Юнгскиле на западном побережье Швеции. С 2004 года он является гастролирующим музыкантом нескольких шведских инди-поп-групп - Fibes Oh Fibes, José González и др. Мартин активно пишет партитуры для телевидения, кино и компьютерных игр (Cities Skylines, Stellaris). В настоящее время он работает над своим дебютным сольным альбомом, который будет выпущен под его полным именем Lars Martin Hall.