Likita попала в «Сказку»

Это сказочная и романтичная история двух влюбленных. В клипе есть и скачки на лошадях и мистически красивый лес, где идут на свет маленькие мальчик и девочка, и бескрайние поля.

Еще в период карантина Likita (Лика Липская) выкладывала видео, снятое на песню «Сказка», которое уже тогда собрало множество лайков и комментариев.

«Спасибо, что вы со мной! Пусть рядом с вами будут только самые-самые!», - писала тогда Likita.



Likita

Любопытна и история записи этой романтичной баллады, которую рассказала сама певица в своих соцсетях.

«Песня «Сказка» была написана давно. Я тогда училась в гитарной студии, только начала осваивать этот инструмент и, как только мы перешли к аккордам, слова сами стали складывались в строчки, а аккорды приходили сами собой. Эту песню я всегда представляла почему то рок-балладой, в голове звучали Scorpions, Guns N' Roses или «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось», но в итоге она получилась очень романтичной и мелодичной. Первую аранжировку к этой песне сделал Артур Варквасов, с которым я уже работала на своем короткометражном фильме «МоТЫлеК». А потом ее доработал Андрей Кучеренко. Эта песня пришла, и сказала что будет со мной, а теперь и с вами...»

Подробнее об артисте: ВК | Youtube | Instagram | Facebook