«Л.О.М.О.» прокатились на мусорных контейнерах

Клип «Посмотри назад» группы Л.О.М.О. – ироничная рефлексия на тему отношения к экологической ситуации в мире. В сегодняшнем информационном пространстве сложно уловить, где реальная борьба, а где искусная манипуляция со стороны корпораций, политиков или некоммерческих организаций. Одних эти манипуляции приводят на широкую сцену – делают символом «экологического сопротивления», других радикализируют и бросают на баррикады. Но все эти «танцы» никак не отменяют того факта, что главная экологическая проблема планеты – это сам человек.

Клип «Посмотри назад» – первая работа собственного продакшена группы Л.О.М.О. – «LOMOteam». Автор идеи и режиссер – Юрий «Povar» Рябушко является музыкантом группы.

«Изначально работа с идеей сильно отличалась от того, как это обычно происходит у музыкантов, когда песня является самостоятельным произведением, а затем кто-то снимает на нее клип. В нашем случае и клип, и песня – неделимое аудиовизуальное высказывание «на тему». Забавно, что большую часть работы мы проделали до первого громкого появления Греты Тунберг в СМИ. Но в процессе монтажа мы все же подредактировали один момент, до которого сами не додумались – жизнь подсказала. Мы не троллим Грету. Грета – молодец! Мы скорее задаемся вопросом – кому это выгодно? Иронизируем сами над собой, ломающими копья в интернете и СМИ. Но, по факту этих «плясок», бенефициар вовсе не голубой шарик, а те самые «безликие кукловоды-манипуляторы», кто бы за ними ни скрывался», – рассказывает автор клипа.

Основные съемки проходили осенью 2019 года на улицах Москвы и в заброшенных производственных помещениях технопарка в городе Химки. Несколько сцен были сняты в зале Государственного Дарвиновского музея и в баре «Концерт».