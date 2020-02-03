Lordi выпустили альбом, если бы существовали с 70-х

Как сообщается на сайте коллектива, концепция новой работы такова:

- Что, если бы Lordi (на самом деле созданная в 1992 году) существовала с 1970-х годов и ежегодно выпускала бы по одному хиту, а теперь решила оглянуться назад и собрать их под одной обложкой? Альбом содержит все их воображаемые хитовые синглы разных периодов, выполненные с кропотливым вниманием к деталям, с использованием аутентичных студий и винтажных технологий разных лет: 70-х, 80-х и начала 90-х. Впрочем, в альбоме есть и одна совершенно новая песня 2019 года, что типично для компиляций.

Всего в «Killection» вошли 15 треков. Альбом имитирует трансляцию вымышленной радиостанции, вещающей только песни Lordi.

В феврале финская группа отправится в европейский тур в его поддержку.