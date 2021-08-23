Lordi выпустит сразу 7 новых альбомов

Группа Lordi выпустила новый альбом «Killection», и это десятая студийная пластинка финских хард-рокеров, победителей конкурса песни «Евровидения» 2006 года (слушать альбом).

Как сообщается на сайте коллектива, концепция новой работы такова:



- Что, если бы Lordi (на самом деле созданная в 1992 году) существовала с 1970-х годов и ежегодно выпускала бы по одному хиту, а теперь решила оглянуться назад и собрать их под одной обложкой? Альбом содержит все их воображаемые хитовые синглы разных периодов, выполненные с кропотливым вниманием к деталям, с использованием аутентичных студий и винтажных технологий разных лет: 70-х, 80-х и начала 90-х. Впрочем, в альбоме есть...