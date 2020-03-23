Маркус Мамфорд перепел Пресли для борьбы с коронавирусом

Релиз поможет двум благотворительным организациям: Фонду Гренфелла и War Child UK, оказывающим помощь заболевшим коронавирусом.

«Это неопределенное время для многих людей, и мы это понимаем. Мы пытаемся придерживаться подхода «и / и» - выяснить, как мы можем поддержать наших буквальных соседей, и в то же время думать о тех, кто еще дальше, кто нуждается в нашей помощи больше, чем когда-либо. Я работаю с обеими организациями, я общался с ними на протяжении всей пандемии COVID, они делают потрясающую работу по поддержке уязвимых людей, но сейчас это действительно сложно».

Голос Мамфорда - это бальзам для классической песни, тихого аккомпанемента его фортепиано, которого само по себе достаточно, чтобы сделать этот кавер на песню, ставшую неофициальным гимном футбольной команды «Ливерпуль».



Маркус Мамфорд

«Я записал эту песню после разговора с моим дорогим другом Джейсоном Судейкисом, когда я записывал трек для его телевизионное шоу Тед Лассо, которое не вышло в эфир. Это может все еще появиться в шоу, но у нас это лежало в загашнике в течение нескольких месяцев. По многим причинам мы хотели, чтобы это появилось в мире раньше, чем позже, поэтому вот оно, с любовью. Мой друг Рувим Джеймс спустился и играл на фортепиано на нем, и если вы не знаете его работ, то послушайте их, потому что он гений».