Меги Гогитидзе выпустила в России EP «+1»

Меги Гогитидзе — уникальная певица из Грузии. Вокалистка и автор песен, создавшая собственный неповторимый стиль: потрясающее смешение грузинской этники, мелодичности и проникновенных поэтических строчек, обрамленных современным звучанием. Меги удивительно может смешивать разные жанры: рок, джаз, дрим-поп, местами она даже читает хип-хоп на грузинском. Раньше ее можно было услышать в Грузии по радио, пытаться «шазамить» было бесполезно — ее знала вся Грузия, а Shazam — нет. Все изменилось в 2014 году, когда талантливая артистка прошла кастинг в украинскую версию шоу «Голос» и добралась до полуфинала, она покорила и жюри, и огромную аудиторию проекта. Даже не зная грузинского языка, зрители тепло принимали песни Гогитидзе, потому что она исполняет их не столько голосом, сколько душой.



Меги Гогитидзе

В 2016 году артистка стала победительницей тбилисского проекта «Мега», и после этого карьера Меги начала набирать обороты с небывалой скоростью. Сейчас ее знают не только на родине. Популярность Меги в России растет, она уже успела дать несколько аншлаговых концертов в Москве. Её чистый вокал и самобытная манера исполнения уникальны. Музыку и тексты Меги в большинстве случаев пишет сама, а иногда обращается к творчеству любимых поэтов: Терентия Гренли, Галактиона Табидзе. Охарактеризовать стиль Меги одним словом невозможно, она мастерски смешивает самые разные жанры.

В 2019 году Меги выпустила альбом Nu Geshinia. Заглавная песня с которого набрала в YouTube свыше 19 миллионов просмотров. Популярными также стали русскоязычные синглы – «Солнце», «Я – сон», «Не иди назад», «Я жив», «Белая ворона», «Вместе».

Новый EP «+1» был записан в Москве, сведение и мастеринг проводились в берлинской студии TRIXX. В мини-альбом вошли пять композиций – две на грузинском языке и три на русском.

Автором слов и музыки песен «Не забирай меня» и «Я гордая» является сама Меги. В «Я не любви твоей прошу» музыка авторства Меги на стихотворение Анны Ахматовой.