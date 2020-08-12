Михаил Татарников стал единственным российским дирижером в Зальцбурге

Михаил станет единственным отечественным руководителем оркестра, который примет участие в юбилейном Зальцбургском музыкальном фестивале, который проходит в этом году с 1 по 30 августа. Михаил Татарников встанет за пульт оркестра зальцбургской консерватории «Моцартеум» и выступит вместе с мировыми звездами оперы Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым.

В монографическом концерте, посвященном 180-му юбилею Петра Ильича Чайковского, будут исполнены дуэты и арии из опер «Пиковая Дама», «Евгений Онегин», «Иоланта», а также адажио из балета «Спящая красавица». Оркестр «Моцартеум» - один из старейших европейских симфонических коллективов, он ведет свою историю с 1841 года. А самому Зальцбургскому фестивалю в этом году исполняется 100 лет.



Михаил Татарников

- Конечно, Зальцбургский фестиваль – это одна из вершин, одно из центральных событий мировой музыки, и участие в нем – это огромная ответственность и честь, - говорит Михаил Татарников, - Тем более, в юбилейный год, в таком составе, и с таким оркестром! Быть приглашенным на Зальцбургский фестиваль – это знаковый момент в жизни музыканта. Можно по пальцам одной руки сосчитать российских дирижеров, которые принимали в нем участие. Я лишь однажды побывал на Зальцбургском фестивале - когда я еще играл в оркестре Мариинского театра под управлением Валерия Абисаловича Гергиева…

К сожалению, из-за пандемии программа юбилейного фестиваля претерпела существенные изменения. В этом году вместо традиционного 41 дня он продлится лишь 30, вместо шести оперных премьер будут показаны только две, число концертов сократится с двух сотен до 53, а количество билетов – до 80 тысяч (вместо 220 тысяч). Кроме того, сами концерты в этом году организованы с применением беспрецедентных мер эпидемиологической безопасности – без традиционных антрактов и буфетов, с обязательным ношением масок и дистанцированием. Но даже в таком усеченном «коронавирусном» виде Зальцбургский фестиваль остается крупнейшим и ярчайшим из мировых музыкальных событий.

В нем принимают участие дирижеры Кристиан Тилеман, Кирилл Петренко, Риккардо Мути, Кент Нагано, Даниэль Баренбойм. Гости фестиваля смогут услышать игру пианистов Григория Соколова, Евгения Кисина, Андраша Шиффа, Марты Аргерих, Аркадия Володося, Игоря Левита, голоса Хуана Диего Флореса, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Юлии Лежневой, Чечилии Бартоли.

- О том, что наш концерт все-таки состоится, стало известно в июне, и я сразу начал готовиться, - рассказывает Михаил Татарников, - Не столько в плане программы – ведь это Чайковский, те произведения, которые я, конечно, знаю наизусть. Основная сложность техническая – как мне вообще туда добраться, с учетом того, что ситуация постоянно меняется, рейсы отменяются и так далее. Спасибо Комитету по культуре Санкт-Петербурга, который помогает мне в этом. Хотя я говорю, что в Зальцбург пошел бы пешком. Тем более что это мой первый концерт после перерыва, последнее выступление в рамках Транссибирского арт-фестиваля было 25 марта, уже без зрителей, в онлайн формате. А потом почти пять месяцев продолжался перерыв, довольно изнурительный для меня, как и для всех музыкантов, всех артистов…

Выезд Михаила Татарникова в Зальцбург стал возможен благодаря совместным усилиям самого дирижера, организаторов фестиваля, Комитета по Культуре Санкт-Петербурга и при содействии посольств и консульств нескольких стран. По прибытии в Зальцбург дирижер и исполнители сразу приступят к репетициям, которые будут идти каждый день. На самом концерте 25 августа в Большом фестивальном зале смогут присутствовать чуть более 1000 зрителей. Однако все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию на официальном сайте фестиваля.

Михаил Татарников родился в 1978 году в Санкт-Петербурге, закончил Санкт-Петербургскую Государственную консерваторию, начал свою дирижерскую карьеру в 2006 году в Мариинском театре. Выступал в Большом театре, Ла-Скала, Баварской Государственной опере, Парижской опере и на других знаменитых сценах. С 2012 по 2018 год был главным дирижером и музыкальным руководителем Михайловского театра Санкт-Петербурга. В 2016 году получил памятный знак «Чайковский» за вклад в развитие музыкальной культуры России. С 2018 года остается дирижером Михайловского театра и одним из самых востребованных русских молодых дирижеров на мировой сцене.

Онлайн-трансляция выступления Михаила Татарникова состоится 25 августа, 20.30 на официальном сайте Зальцбургского фестиваля: https://www.salzburgerfestspiele.at/en/broadcasts