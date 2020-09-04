«Мураками» выпустила новый альбом «Под сердцем»

«Долгая история, которая вылилась неожиданно даже для самих музыкантов в большой поток эмоций и откровений. Они общаются на своей частоте с поклонниками, внутри альбома собрана любовь и упакована в каждую песню», - сообщает об альбоме пресс-релиз.

В электрический альбом «Под сердцем» вошло 10 песен, в том числе песня «52 герца», ранее выходившая синглом из трех вариантов. Именно слова из этой песне дали название всему альбому.



Мураками

Кроме того, в группе появился новый барабанщик Андрей Пугачёв. Он примет участие в большом концертном туре, который стартует 17 сентября с московского «Главclub Green Concert», и продлится до конца ноября.