Наzима и Shami спели на фоне гор

Режиссёр Арсен Алисолтанов показал красоту гор и моря, на фоне которых эффектно принимают позы артисты, и бегают счастливые дети. Сюжета в клипе нет, Наzима и Shami просто стоят на фоне красивых видов.

«Это история маленькой девочки, которая, повзрослев, встречает свою настоящую и большую взаимную любовь», - формулирует собственную идею клипа Наzима.



Наzима

«Надеюсь, вам понравится наша работа. Для меня это первый серьезный этап в моей жизни. Этап, который делает меня лишь сильней и все последующие работы будут только от чистого сердца, несмотря на немалый хейт в адрес моего творчества, а иногда и меня. Но я добьюсь своего, чего бы мне это не стоило, вместе со своей командой», - говорит Shami.