Одиссей Богусевич: Эксперимент существует не ради самого себя!

При поддержке образовательного центра Lanote Education в клубе Алексея Козлова прошел фестиваль новой независимой электронной импровизационной музыки Synthy Sunday в рамках фестиваля «Рояль в джазе».

Ярким выступлением фестиваля стала группа Winter Sun Project. Одиссей Богусевич (фортепиано, электроорган, компьютер), Павел Лукоянов (звончатые гусли), Анна Гелюк (перкуссия) продемонстрировали удивительный микс этнической музыки, современного электронного звука и ярких творческих решений.

Специально для NEWSmuz.com лидер коллектива Одиссей Богусевич поделился своим мнением на тему современной роли клавиш в джазе.



Одиссей Богусевич

- Вы получили образование по классу джазового фортепиано и прошли большой путь: от участия в престижных конкурсах до преподавания в государственных учреждениях. Сейчас же вы предпочитаете эксперименты и электронное звучание. Почему?

- Доля эксперимента всегда присутствует у творческого человека, ведь творческий дух постоянно ищет выход. Но эксперимент существует не ради самого себя. Никто не садится за инструмент с мыслью: «так, сейчас я буду экспериментировать». Нет. Просто сделав первый шаг, то уже видишь, как получится второй, а из этого складывается целая картина. Только потом уже можно осознать: «да, получилось что-то нестандартное».

Сейчас я задумал небольшой проект, который называется «квадро рояли». Я записываю 4 разные партии, и таким образом получаю новое звучание. Это перкуссионные постукивания, пощипывания струн, шелестение оплёткой струны; и конечно, игра на клавишах. В этом я вижу экспериментаторство.

- Вы коллекционируете синтезаторы. Какой был интересный опыт, связанный с ними?

- Недавно мне попал в руки синтезатор 1978 года Korg MS-10. Он подарил мне замечательный опыт в силу того, что там нельзя сохранить найденный звук. Потому что после того, как выключаешь питание, этот накрученный звук исчезает. И те ручки, которые накручиваются, можно записать только на магнитофон или сфотографировать. И как раз из-за того, что нельзя сохранить найденный звук, я записал несколько этюдов с особым трепетом.

- В чем ключевые особенности электронного звучания?

- Одна из главных особенностей электронных инструментов — вариативность. Современные синтезаторы и электронные клавишные инструменты обладают многими настраиваемыми параметрами. Из-за этого возникает ощущение бесконечности, подобно нашей вселенной. Поиск нового звучания и нового звука — это настоящее путешествие.

- Какова современная роль клавиш в джазе, на ваш взгляд?

- Джаз — это искусство, как пластилин. В нем может ужиться любое музыкальное направление и звучание: от этнического до электронного. Поэтому, клавишные электронные инструменты будут всегда присутствовать в любых стилях, даже в академических. Мы же слышим, к примеру, терменвокс в академической музыке. Почему нет?

- Будущее музыки — какое оно? Сохранится ли традиционный звук или он уступит место чему-то новому, на ваш взгляд?

- Предположить можно многое. Уверен, что в техническом смысле будет много скачков. Но свободный творческий дух всегда найдет выход через будущие инструменты и возможности. Но мне кажется, что традиционные инструменты будут существовать всегда: это аспект умственного развития. Музыка способствует подвижности ума и мышления, развивает скорость реакций, чувство группы и ответственность свой коллектив.

- Какие бы вы выделили тенденции на российской сцене?

- О каких тенденциях можно говорить, если для них нет инструментов продвижения? Молодое поколение, которое сейчас бурлит джазом, очень выросло и находится на достойном техническом уровне. Но пластинки этих артистов должны быть на слуху. А пока эти инструменты популяризации не будут работать, то тенденций маловато.

Хочется, чтобы само государство было заинтересовано в этом интереснейшем и богатом виде искусства. Для того, чтобы этот творческий поток разноцветий дошёл до сердец слушателей и подарил что-то прекрасное, о творческих людях необходимо рассказывать.

Елизавета ВОЛОЩУК