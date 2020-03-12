Ofliyan спели про непобедительниц

Ofliyan – это новый арт-проект группы YEYO, музыкальный дуэт Катерины Офлиян и Игоря Бирюченко, которые решили проявить свои армянско-цыганские корни и добавить в музыку немного магии дудука и перкуссии, удачно смешав восточную этнику со стильным саундом и хип-хоповым битом. Находясь в Украине, они поют на русском и украинском, но в музыке сохраняют свои корни и кровь.

Съемки проходили в Киеве в различных локациях: метро, Житний рынок, железнодорожный вокзал и т.д.

«Самые волнительные места - это метро и вокзал, так как там нельзя снимать, и мы не получали официального разрешения. В метро мы ездили с Дорогожичей до Сырца и обратно. Туда-сюда в течении часа, наверное. Было пару моментов, когда на нас очень внимательно посмотрела работница метро, мы подумали - всё, сейчас нас лицом в пол и конец. Но она отвела взгляд, и мы запрыгнули в вагон, уже в пятый раз. Носились по вагону, даже, когда там сидели люди. На лицах у них был шок», - рассказывает Катерина Офлиян.

Режиссером клипа выступила Анастасия Дума, а над образами работала Леся Патока.

Молодые девушки каждый день листают свою ленту в социальных сетях и видят «победительниц» с искусственными лицами, отдыхающих на Шри-Ланке или Бали, и думают, что с ними что-то не так, что они с изъяном, раз у них не такая жизнь. «НеПобедительница» - это громкий месседж для всех таких девушек, что нормально быть и странной, и обычной. И если кто-то цитирует Ницше в описании к фотографии – далеко не факт, что этот человек хотя бы открывал его труды.



Ofliyan

«Куда не посмотри - вокруг одни победительницы по жизни, а у тебя последняя сотня в кармане и дальше вообще непонятно что будет. С одной стороны – подружка, которая готова сделать грудь, чтобы вернуть парня, с другой стороны – родители, которые просят внуков и напоминают, что часики тикают. Песня - манифест, призывающая гнуть свою линию, несмотря ни на что. Идти против духоты, посредственности, серости и глупости», - рассказывает Катерина Офлиян.

Напомним, пару месяцев назад группа выпустила дебютный ЕР на музыкальном издательстве Masterskaya.