The Pretenders презентовали «Hate For Sale»

The Pretenders планировали выпустить пластинку 1 мая, но даты пришлось сдвинуть из-за пандемии коронавируса. В мае же должен был стартовать и пятимесячный тур по Северной Америке вместе с Journey, но и эти планы пришлось отложить.

«Hate For Sale» стала первой 4 года полноформатной работой группы и ознаменовалась возвращением в составе одного из участников оригинального состава барабанщика Мартина Чемберса, последний раз записывавшегося с коллективом в 2002-м. Весь материал на диске написан Крисси Хайнд совместно с лид-гитаристом Джеймсом Уолборном, присоединившимся к The Pretenders в 2008-м.



The Pretenders

В поддержку альбома группа выпустила несколько клипов.