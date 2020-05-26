The Residents представили первый трек будущего альбома

Двойная пластинка, состоящая из 26 треков (включая бонусные), увидит свет 10 июля 2020 года и станет первой студийной работой группы после смерти в 2018 году их вокалиста Харди Фокса, пишет Intermedia.



Metal, Meat&Bone: The Songs of Dyin’ Dog

Еще в 2019 году на своем канале в YouTube музыканты рассказали «историю создания» альбома. По легенде, Dyin’ Dog – блюзмен 1970-х, чье настоящее имя Алвин Шоу. До своего таинственного исчезновения в 1976 году этот вымышленный персонаж якобы записал демо-альбом из десяти песен, которые Residents недавно нашли и использовали для своего альбома: сделали каверы, свои интерпретации и сочинили шесть новых композиций под влиянием творчества Dyin’ Dog.

Первый сингл «Die! Die! Die!» вышел 25 мая. В качестве вокалиста в его записи принял участие Блэк Фрэнсис из Pixies. Текст песни и видео вдохновлены эпидемией коронавируса и недавними выступлениями президента Дональда Трампа.