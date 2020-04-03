РМС попросил правительство поддержать музыкантов

Об этом говорится в письме РМС и Национальной федерации производителей фонограмм.

Среди предложений — освободить российские организации от уплаты НДС по сделкам, связанным с авторскими правами, и от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при выплатах авторам и исполнителям. Высвобожденные средства можно направить на дополнительные выплаты представителям авторского сообщества.

Авторы письма предлагают поручить Министерству культуры внести в действующее законодательство меры, направленные на совершенствование механизма начисления вознаграждения авторам со стороны музыкальных цифровых платформ и сервисов.

В письме также содержится предложение включить музыкальную индустрию в перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. В том числе включить в этот перечень деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность в области исполнительских искусств, а также деятельность организаций культурной и развлекательной направленности.