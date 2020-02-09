Скончался композитор Сергей Слонимский

"С прискорбием сообщаем, что на 88-ом году жизни скончался выдающийся отечественный композитор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Сергей Михайлович Слонимский. Музыкальный мир понес тяжелейшую утрату", — сообщает городской комитет по культуре Санкт-Петербурга на своей странице в соцсети "ВКонтакте".



ТЕКСТ

Комитет выражает соболезнования родным и близким композитора.

"Ярчайший композитор современности, добрый и отзывчивый человек — таким его знали почитатели исполнительского мастерства и многочисленные ученики. Всю свою жизнь Сергей Михайлович отдал служению отечественному искусству. Его произведения стали настоящей классикой", — отмечается в сообщении.

Сергей Слонимский родился 12 августа 1932 года в Ленинграде. Советский и российский композитор, педагог, профессор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки и Государственной премии России. Автор 34 симфоний, восьми опер, трех балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам. Председатель жюри Всероссийского конкурса композиторов «Avanti».

«Мое знакомство с Сергеем Михайловичем Слонимским началось еще в годы моей учебы, когда он меня, студента, заметил и всячески поддерживал, — рассказал “Музыкальной жизни” Почетный председатель Совета Союза композиторов России, заведующий кафедрой композиции Московской консерватории, художественный руководитель Московской филармонии Александр Чайковский. — Я люблю многие его вещи – замечательную оперу “Виринея”, одну из лучших русских опер второй половины XX века, Концерт-буфф для камерного оркестра. А с другой стороны – прелестная песенка “У кошки четыре ноги”. Помню, как он сам прекрасно исполнял свой фортепианный цикл “24 прелюдии и фуги”. Большой музыкант, фантастически эрудированный человек, не только в области музыки, но и в области литературы, так как его отец был известным писателем – встречаясь с Сергеем Михайловичем, я всегда узнавал что-то новое, интересное для себя. Общение с ним было и удовольствием, и школой.

Когда я был ректором консерватории в Петербурге, всегда находил у него и помощь, и совет, и видел, насколько он авторитетен и влиятелен. Проработав 60 лет в Санкт-Петербургской консерватории, он воспитал огромное количество композиторов, сделал много для развития методики сочинения, написав, в том числе, книгу “Мелодика”. То есть, был ко всему и ученым, имел степень кандидата искусствоведения, звание академика Российской академии образования. Это был человек ломоносовского масштаба».

«Сергей Слонимский внес неоценимый вклад в современный хоровой репертуар, – рассказывает декан Московской консерватории, художественный руководитель Тульского государственного хора, профессор Александр Соловьев. – Его многочисленные опусы для хора a cappella, хоровые сцены в операх, Реквием широко востребованы не только как исполняемые концертные сочинения, они стали хрестоматийными примерами в образовательной практике высших учебных заведений России, на которых учатся будущие хоровые дирижеры и композиторы. Оригинальность языка хорового письма Слонимского – в обращении к индивидуальной русской ритмической и интонационной вариативности, в ощущении кантилены и продуманной драматургии. Для меня очень дорого, что один из выпусков «Антологии современной хоровой музыки композиторов России», издаваемой фирмой «Мелодия», мы целиком посвятили его творчеству».

«Для нас Сергей Михайлович был классиком, человеком-легендой, – прокомментировал ректор Санкт-Петербургской консерватории, профессор, виолончелист и дирижер Алексей Васильев. – Его музыка была всенародно известной, признана всей страной. Наша консерватория осиротела. Мы понимаем, что нам придется жить дальше, и нас обнадеживает, что его музыка останется с нами. Она – прекрасна, это сложно описать словами, но в ней сокрыта огромная внутренняя сила. Ее невозможно спутать с чьей-то другой: у Слонимского как у композитора было собственное узнаваемое лицо. Уверен, что его музыка будет жить. Я намерен в ближайшее время сделать концерт памяти Сергея Михайловича, где прозвучат его произведения. Конечно, мы скорбим вместе с коллегами, с его близкими, супругой Раисой Михайловной, нам тяжело в этот день. Закончилось эпоха!»

Сам Слонимский о своем творчестве в одном из интервью сказал так: «Как правило, мои сочинения начинаются с очень тихой мелодии, из которой все вырастает и доходит до кульминации-катастрофы. В конце едва-едва брезжит какой-то луч. С одной стороны, в этом я вижу следствие воспитания омерзительным атеизмом, которое я преодолел уже в зрелом возрасте. Эта пессимистическая философия нам всерьез вдалбливалась. С другой стороны, всегда было ощущение абсолютной неустроенности нормального человека в мире, где власть имущие забронированы идеологией, а в последние годы — коммерцией и богатством. Словом, ощущение одиночества и незащищенности».

Будучи на пороге 80-летия, Сергей Слонимский сформулировал свое кредо: «Мне кажется, что у благородного музыканта должен быть моральный кодекс – активное непротивление добру. И активное противление злой силе, давящему большинству и несправедливости. Да, это тяжело, но мне кажется, что только при этом может выработаться творческая индивидуальность человека, а без нее не может быть индивидуальности в искусстве, в том числе и музыке».