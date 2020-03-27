SoundCloud даст возможность монетизировать концерты на Twitch

Концерты и туры отменяются во всех странах. Это поставило независимых музыкантов и исполнителей в затруднительное положение, ведь их средства к существованию - живые выступления.

Некоторые музыканты обращаются к игровой платформе Twitch как к способу выступать «вживую» для другой аудитории. Зрители Twitch - это, как правило, геймеры, которые смотрят, как другие играют в игры. Но неигровые мероприятия, такие как пение, воспроизведение музыки или диджеинг, взлетели на платформе.

Новое партнерство SoundCloud и Twitch позволяет артистам получать партнерский статус намного быстрее.

Статус партнера для аккаунтов Twitch открывает инструменты монетизации. Это позволяет учетным записям получать деньги от подписчиков и зрителей, которые жертвуют «биты» - виртуальную валюту, которую можно конвертировать в наличные. Канал также может показывать рекламу неподписчикам для дальнейшей монетизации канала.

Twitch обычно имеет строгие критерии, по которым аккаунты могут соответствовать статусу партнера. Эти критерии включают в себя 500 минут общего времени трансляции за последние 30 дней и не менее 50 подписчиков.

Новое партнерство, по сути, позволяет артистам обойти эти критерии, чтобы начать зарабатывать деньги прямо сейчас. Обладатели аккаунтов SoundCloud Pro, SoundCloud Premier и Repost для артистов на платформе SoundCloud могут принять участие в новой программе.

Впрочем, пока SoundCloud не обещает «быстрый путь», это произойдет «в течение нескольких дней».

SoundCloud также отмечает, что доступ не гарантирован для всех исполнителей. Те, кто заинтересован, должны хотя бы уже использовать Twitch. Если вы инди-музыкант и хотите начать работу с Twitch, SoundCloud предоставил ценные советы.

Для начала музыкантам понадобится ПК или Mac с веб-камерой и микрофоном. Twitch Studio или OBS должны быть установлены и настроены для настройки вашей трансляции. У Twitch даже есть руководство по монетизации с использованием платформы в руководстве по началу работы.