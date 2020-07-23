TikTok заключил сделку с Believe и TuneCore

В соответствии с соглашением, около 800 миллионов пользователей TikTok по всему миру будут иметь постоянный доступ к библиотеке Believe, а также к библиотеке ее дочерней компании по распространению цифровой музыки TuneCore. TuneCore впервые подписал контракт с TikTok в октябре 2019 года.



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Значительная часть объявленного контракта подчеркивает расширение маркетингового потенциала, предоставленного артистам Believe и TuneCore через TikTok. В частности, текст указывает, что музыканты Believe, в том числе The Limba и французская Petit Biscuit, получили огромную выгоду от TikTok - до 2,5 миллионов фан-видео и одного миллиарда или около того прослушиваний для «Smoothie» Лимбы и достаточного роста поклонников для «Sunset» Petit Biscuit», согласно раскрытым цифрам.

Кроме того, в документе говорится, что в Believe заложен «гибкий образ мышления, встроенный в ее ДНК», и что он «инвестировал в преданных экспертов по развитию аудитории TikTok» и «регулярно поддерживал своих продюсеров в проведении тренингов и вебинаров совместно с TikTok во время пандемии COVID-19».

Эффективность TikTok как рекламного инструмента для артистов - и, возможно, основной источник дохода - не вызывает сомнений. Известные артисты, в том числе Lil Nas X и Benee, завоевали известность в значительной степени благодаря успеху в TikTok, а ранее в этом месяце исполнитель «Want to Want Me» Джейсон Деруло заявил, что зарабатывает более 75 000 долларов на видео в TikTok.