Twitch запретил использовать в стримах чужую музыку

Теперь на Twitch запрещено воспроизводить треки с музыкальных потоковых сервисов, таких как Spotify. Помимо этого, стримеры не смогут петь в караоке песни, которые им не принадлежат, а также делать на них каверы, включать их в диджейские сеты или разбирать табулатуру.



Twitch

Некоторые стримеры пожаловались, что Twitch попросила их удалить старые записи и клипы, в которых использовалась музыка. Администрация платформы заявила, что ей за короткий промежуток времени поступило множество претензий от правообладателей.