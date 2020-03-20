Участница шоу «Голос» выпустила мини-альбом

17 марта на всех цифровых площадках появился мини-альбом Ольги Олейниковой «Much More», который участница шоу «Голос» записала с лучшими музыкантами Москвы. Это четыре англоязычные песни с акустическим проджазовым звучанием. Первая проба музыкантов на англоязычном “поле”: ранее Олейникова исполняла авторские песни на русском языке в проекте “Законы Ома”.

Будучи исключительно опытными студийными профессионалами, музыканты секстета придали каждой песне особый саунд, все четыре трека – разные по настроению и звучанию музыкальные высказывания. Но это части одной истории, личной истории лидера и души группы Ольги Олейниковой.



Ольга Олейникова

Олейникова работала с Евгением Хавтаном, Ириной Богушевской, Алексеем Козловым и другими. В 2014 году в шоу «Голос» дошла до четвертьфинала (команда Билана). В 2009-2010 г.г. Ольга Олейникова выступала в проекте Jazzprom на джаз-фестивале Jazz Rally (Дюссельдорф), при участии легендарного голландского гитариста Яна Аккермана (экс-Focus). Исполнила все женские роли в музыкальной сказке пианиста Григория Файна «Красная Шапочка в стиле Блюз».