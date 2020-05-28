В Екатеринбурге создан Комитет музыкальной индустрии

Креативные индустрии – одна из наиболее пострадавших отраслей во время эпохи пандемии. Музыканты, промоутеры и организаторы мероприятий не могут планировать новые события, многие европейские и российские концерты, фестивали и массовые мероприятия перенесены на год вперед или отложены на неопределенный срок.

В планах Комитета объединить сообщество деятелей музыкальной индустрии в городе, обеспечить административную, организационную, информационную поддержку представителей индустрии и организовать обмен опытом специалистов. Это позволит городу оставаться в актуальной повестке, рассказывая о положительном опыте региона в федеральном и международном контексте.

Комитет музыкальной индустрии создаст единую платформу для консолидации информации, полезной для представителей музыкальной культуры. На сайте будут представлены музыкальные фестивали, концертные площадки, продюсеры и промо-группы, звукозаписывающие компании и репетиционные базы и другие подрядчики, а также будет возможность работы с HR-вакансиями и волонтерами.

Организаторы намерены провести масштабное исследование проблем современной музыкальной индустрии Екатеринбурга и Свердловской области, результаты которого будут представлены на платформе и подкреплены образовательной программой, разработанной с учетом актуальных запросов индустрии.

«В некоторых европейских городах (Берлин, Вена, Мангейм) уже созданы организации, консолидирующие субъекты музыкальной индустрии. Эти комиссии способствуют разрешению конфликтных ситуаций, поступательному развитию не только самой индустрии, но и сопутствующих сфер. В глобальном смысле такой подход делает города более интересными и комфортными для молодых и перспективных умов, оказывает положительное влияние на инвестиционную привлекательность региона, а также способствует развитию туристической отрасли. Настало время объединяться, и музыка может нам в этом помочь», - рассказывает про возможности Комитета Шмелькова Наталия, координатор проекта.



ТЕКСТ

В рамках изучения проблем индустрии будут проведены обсуждения и круглые столы с представителями креативного бизнеса и запланированы совместные проекты с участниками Комитета и общественными деятелями. В первых числах июля будут презентованы результаты исследования.

"Комитет - это ответ и решение проблем, с которыми столкнулся музыкальный бизнес в текущей ситуации. В дальнейшем мы надеемся, что это инструмент, который позволит создать в Екатеринбурге центр музыкальной индустрии России. Мы уверены, что этот сектор экономики важен для региона, и важно развивать его как сферу городской индустрии и экономики", - подчеркивает Александр Валерьевич Породнов, генеральный директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области».

Комитет впервые был представлен в рамках Бизнес-недели «Новые решения», организованной правительством Свердловской области и Министерством инвестиций и развития Свердловской области.

На онлайн-марафоне «Разговор по делу» креативная сфера обсуждала кейсы от лидеров индустрии, среди них Сергей Мудрик (музыкальный редактор шоу "Вечерний Ургант" / LAB / On Air), Александр Гагарин (концертный директор Мумий Тролль Music Bar, лидер группы «Сансара»), Максим Динкевич (шеф-редактор ИМИ.Журнала), Дмитрий Панов (директор Moscow Music School), Александр Русаков (руководитель программы региональных представителей ВКонтакте).