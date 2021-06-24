Александр Старков: Музыка будущего не должна играться на инструментах прошлого!

Сейчас Александр гастролирует по России с новым инструментом, состоящим из светящихся пирамид.



Stellarium

- Что вдохновило вас на создание такого необычного инструмента?

- У меня родилась идея космической группы будущего, играющей на пирамидах…

- Почему именно на пирамидах?

- Может быть, такой культ карго во мне сидит. Все эти годы я увлекался альтернативной историей, смотрел фильмы Андрея Склярова. И как-то постепенно родилась идея, что музыка будущего не должна играться на всем том, что существует сейчас или существовало в прошлом. Это должно быть что-то новое, хотя и включающее в себя древние элементы. Я не углубляюсь в акустику этих пирамид, преимущества пирамид в том, что они имеют широкое основание. Более объемный инструмент дает более объемный звук. А еще они трехмерные. На всех инструментах, начиная от гуслей и заканчивая роялем, струны расположены в один ряд. Нам проще воспринимать объекты в одной плоскости. Струны на пирамиде расположены со всех сторон, и получается, когда я это сделал, то не смог их охватить. Это немного недоступно для нас, людей двухмерного измерения. Идея выходит за пределы того, что мы можем ощутить.

- Когда инструмент был создан?

- Идея зрела давно, а в 2019 году вместе с Лабораторией альтернативной истории я съездил в экспедицию в Египет. И так там прокачался, что когда вернулся, - понял, как именно буду ее воплощать. В конце 2019 года начал строить инструмент. Периодически я отвлекался на другие проекты, и буквально несколько месяцев назад его закончил.

- Почему инструмент называется «Stellarium», а не, скажем «пирамидион»?

- Проект назван «Stellarium», потому что синоним обелиска – это стелла, а второе значение слова стелла – звезда, а стеллариум – карта звездного неба, своеобразный планетарий. Эта тема для меня очень космическая.

- Как работает установка?

- Инструмент состоит из обелиска, расположенного на ступенчатой пирамиде, и четырех мембран, отражающих звук и пирамид-спутниц. Обелиск имеет четыре грани, каждая – самостоятельный инструмент. У древних греков был инструмент, который назывался монохорд, это такая дощечка с одной натянутой струной, а под ней слайд. В данном случае получается 4 монохорда, соединенных в один. Тут тоже есть слайды которые укорачивают струну. Сам обелиск не резонирует, весь резонанс выводится не на электричество, а на мембраны. Напротив каждой струны располагается своя мембрана, соединённая с ней при помощи длинной пружины. На мембрану и выводится весь резонанс. Звук «гуляет» по пружине, отталкиваясь между струной и мембраной и давая эффект множественных отражений. Такой эффект непривычно слышать от акустического инструмента, он более свойственен электронике.

- И как на нем играют?

- Можно щипками, можно играть смычком или двумя смычками одновременно. Но главная фишка инструмента не в этом, а в четырех «коробочках», которые висят над струнами, но их не касаются. Пускаем на них ток 9 вольт, и струна начинает звучать самостоятельно бесконтактно. Под такие звуки можно настраиваться на вечность, на космический масштаб, который непостижим нашему уму.

- А как звучат пирамиды?

- Древние греки делили музыку на три рода: музыка людей, планет и богов. Диатоника – музыка людей, это та музыка, которая у всех на слуху. Там используются привычные нам 7 нот, вокруг которых и топчется большинство музыкантов, даже те, кто хочет создать что-то новое. За музыку людей отвечает вытянутая пирамида Сантурион, которую можно назвать пирамидальной кифарой или пирамидальной арфой.

В основании обелиска находится ступенчатая пирамида, на которой закреплены перевернутые латунные колокольчики, от прикосновения смычков дающие очень высокий полётный звук. Такой звукоряд древние греки называли Музыкой Планет. Именно эта гамма в сочетании с кристальным звуком создает ощущение звезд на небе. А за музыку богов отвечают светящиеся пирамиды-спутницы, на которых так же со всех граней натянуты струны. Эти струны настроены в наиболее загадочный античный звукоряд – энармоника, включающий в себя микроинтервалы "между нот".



Александр Старков

- Можно ли играть на всем инструменте одновременно или только на его частях?

- Если задействовать второго музыканта, который будет сидеть напротив меня с противоположной стороны - возможности расширятся. Пока проект сольный, но я планирую создание «банды». Вообще у меня много идей, и все они глобальные. Сейчас я думаю о создании космической мистерии, в которой будет задействовано множество музыкантов, играющих на пирамидах, два хора в масках по аналогии с древней трагедией, хореография и 3D-графика. Миф об Осирисе и Исиде я хочу пересадить на почву космических и футуристических вещей. Возможно, полностью избежать египетской тематики: костюмов и иероглифов. Древние боги – это представители высокоразвитой цивилизации, пришельцы, они там летали на своих летательных аппаратах. Хочется отразить вот такую идею.

- У вас была идея играть при спящих людях. В чем была задумка? Удалось ли ее реализовать?

- Ночь Стеллариума пока не осуществили, попробуем при возможности. Ну, там тот же принцип, что и ночь гонгов или какой-то другой подобной терапии. Довольно распространенная практика в саундхиллинге. Интересно исследовать - будет как-то так же действовать или по-своему.

Анна МУРАВЬЕВА