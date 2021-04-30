Неоклассик Фабрицио Патерлини выпустил «LifeBlood»

По своей задумке Lifeblood - это альбом на виниле, одна сторона которого называется "Жизнь" и содержит более сложные кинематографические композиции, в которых фортепиано сопровождают струнные инструменты и электроника. Вторая часть альбома - "Кровь" - предлагает слушателям минималистичные, интимные баллады, в которых каждый найдет свой сокровенный смысл.

Визуальная премьера нового альбома состоится 30 апреля, в 22.00 часа на официальном youtube-канале Фабрицио: https://www.youtube.com/channel/UCwikkShTpU5pvg2JqPlJCFg/featured

Патерлини начинал свою карьеру с выступлений вместе с разными итальянскими коллективами, играя джаз, поп и прогрессив-рок. Постепенно композитор нашел свой стиль и инструмент. Сегодня музыку Фабрицио слушают на всех континентах. В числе его поклонников - знаменитый голливудский актер Крис Эванс (фильмы "Достать ножи", "Мстители. Финал", "Мстители. Война бесконечности", "Короли улиц" и т.д.). В сети широко разошелся ролик, в котором Крис играет композицию Патерлини Rue des Trois Frères.

Предыдущая студийная работа Фабрицио называлась "Переходы" и состояла из 24-х небольших минималистичных музыкальных фрагментов, исполненных на фортепиано. По словам композитора, в "Переходах" он хотел исследовать вопрос: сколько эмоций человек способен испытать за 1 минуту. В Lifeblood автор приглашает своих слушателей в большое путешествие, которое начинается с исследования окружающего мира и приводит каждого к самому себе.



Fabrizio Paterlini

Альбом открывает "Увертюра", которая начинается со звука автоответчика. Таким образом, дальнейшее развитие композиции звучит как послание автора, оставленное в голосовой почте. Основную инструментальную тему предваряет оркестровое вступление. Во время записи альбома композитор проложил войлочную полоску между молотками рояля, чтобы добиться приглушенного и немного мечтательного оттенка звучания. Один из треков пластинки - "White Forest (In Kazan)" - музыкант посвятил российскому городу Казань, куда он приезжал несколько раз с концертами.

Вся пластинка была записана на студии Фабрицио Патерлини в Мантуе, ее выпуском занимается Believe Artist Services. А осенью 2021 года композитор планирует приехать в нашу страну с сольными концертами.