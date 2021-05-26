Пианист Михаил Мисенко сыграет «Гольдберг-вариации» в музее Скрябина

Шедевр клавирной барочной музыки и одна из вершин клавирного творчества Иоганна Себастьяна Баха - «Ария с различными вариациями», гораздо более известная под названием «Гольдберг-вариации» в честь юного талантливого клавесиниста Иоганна Готлиба Гольдберга (умер в 29 лет от роду). Вариации прозвучат в исполнении известного пианиста, лауреата международных конкурсов Михаила Мисенко.



Михаил Мисенко

Пианист Михаил Мисенко — известнейший интерпретатор музыки Баха, в его репертуаре множество произведений немецкого гения. Михаил родился в 1983 году в Томской области, музыкой начал заниматься в 6 лет под руководством Т.И. Злыгостевой. Закончил Хабаровский колледж искусств, далее учился в Дальневосточной Академии искусств под руководством доцента В.Г. Букача. Лауреат множества международных конкурсов, ведет активную концертную деятельность.

«Гольдберг-вариации» (1741) — четвертая часть большой серии произведений «Клавирная практика» Баха, в которую вошла соль мажорная Ария, с которой начинается и заканчивается произведение, и 30 вариаций на нее. В качестве основной темы Бах использовал свою сарабанду из второй Нотной тетради Анны Магдалены Бах. Вызывает восхищение поистине архитектурный план строения вариаций: они объединены в группы по десять и по три. Каждая третья вариация — канон (символизируя дух) с последовательно нарастающими интервалами от унисона до ноны. Каждая третья — токката, символизирующая разум, и каждая третья — танец (лендлер, лура, фугетта, сарабанда, марш и т. д., то есть «тело», земля). Движение от земли к небу, от тела к духу повторяется в каждой триаде. Более того, ближе к финалу каноны все шире по дыханию, все интенсивнее по движению. И более того, в последнем каноне вместо ожидающейся децимы (что стало бы повторением терции) Бах неожиданно пишет юмористический «Quodlibet» на подлинные народные мелодии, лирическую «Я так долго не был с тобой» и плясовую «Капуста и свекла увели меня далеко», снижая градус пафоса перед репризой арии. Неумолимой строгости и красоте этой структуры позавидовал бы любой архитектор.

«Музыку И.С. Баха я люблю с самого детства, его музыке свойственна необычайная гармония и поразительная глубина. Гольдберг-вариации являются непростым сочинением для слушателя. Весь цикл без повторений звучит 60 минут, а с повторениями - полтора часа: как полноценный сольный концерт из двух отделений, но без антракта. На мой взгляд, это одно из сложнейший произведений И.С. Баха. Создавались эти вариации для графа Кайзерлинга - русского дипломата, страдавшего от бессонницы. Впервые эту версию изложил Иоганн Николаус Форкель в 1802 году в первой биографии Баха. Задача исполнителя в этом произведении - сделать музыку Баха простой и понятной, несмотря на всю ее глубину и многогранность. Тогда это прекрасное сочинение найдет отклик в сердцах слушателя», - говорит пианист Михаил Мисенко.

Стоит напомнить, что Бах писал эти вариации для клавесина, с указанием смены регистров. Для пианистов исполнение «Гольдберг-вариаций» - нетривиальная и технически непростая задача. Немногие берутся за их исполнение. Михаил Мисенко, как ученик доцента Владислава Глебовича Букача (который сам учился у одного педагога с выдающимся пианистом и невероятным интерпретатором барочной музыки Григорием Соколовым) активно играет «Гольдберг-вариации» с собственным индивидуальным почерком, в чем смогут убедиться зрители музея Скрябина.

Иоганн Себастьян Бах. «Гольдберг-вариации»

Aria

Variatio 1. a 1 Clav.

Variatio 2. a 1. Clav.

Variatio 3. Canone all Unisuono à 1 Clav.

Variatio 4. à 1 Clav.

Variatio 5. a 1 ô vero 2 Clav.

Variatio 6. Canone alla Seconda a 1 Clav.

Variatio 7. à 1. ô vero 2 Clav. (al tempo di Giga)

Variatio 8. a 2 Clav.

Variatio 9. Canone alla Terza. a 1 Clav.

Variatio 10. Fugetta. a 1 Clav.

Variatio 11. a 2 Clav.

Variatio 12. Canone alla Quarta.

Variatio 13. a 2 Clav.

Variatio 14. a 2 Clav.

Variatio 15. andante. Canone alla Quinta. a 1 Clav.

Variatio 16. a 1 Clav. Ouverture

Variatio 17. a 2 Clav.

Variatio 18. Canone alla Sexta. a 1 Clav.

Variatio 19. à 1 Clav.

Variatio 20. a 2 Clav.

Variatio 21. Canone alla Settima.

Variatio 22. a 1 Clav. alla breve

Variatio 23. a 2 Clav.

Variatio 24. Canone all Ottava a 1 Clav.

Variatio 25. a 2 Clav. («adagio»)

Variatio 26. a 2 Clav.

Variatio 27. Canone alla Nona. a 2 Clav.

Variatio 28. a 2 Clav.

Variatio 29. a 1 o vero 2 Clav.

Variatio 30. a 1 Clav. Quodlibet.

Aria da Capo è Fine

Исполняет Михаил Мисенко (фортепиано)

29 мая 2021 г., 19:00. Большой концертный зал Медиацентра «Дом Скрябина» (Москва, Б.Николопесковский переулок, дом 11).

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