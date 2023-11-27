«Индюшата-2023» завершились победой дуэта UGLI

Петербургский дуэт UGLI создает музыку на стыке инди-попа, рейва и протяжных народных песен. Участниками проекта стали минчанин Андрей Чубис, который в юношестве пел в цыганском хоре, и сибирячка Дарья Трушек, отметившаяся в шоу «Песни» на ТНТ.



UGLI

«Конечно, победить хотелось, что скрывать! – говорят участники дуэта UGLI. - Но мы остались полностью довольны обратной связью, и, честно говоря, были шокированы первым местом, так как наша музыка стилистически отличалась от всех конкурсантов. Главное, что мы хотим донести до людей своим творчеством, опираясь на личный опыт — это свобода самовыражения. То есть не надо бояться быть здесь и сейчас и нести свою аутентичность, несмотря на критику и преграды. Будь собой и будь что будет».

В этом году коллективы из Петербурга были особо отмечены жюри. Так группа Anderwill уступила победителям буквально 2 балла и попала на второе место, а питерский рок-проект «Черчиль» получил специальный приз — возможность профессиональной записи песни на студии звукорежиссёра Виктора Фарафонтова и обучающий курс школы RMA.

Всего в финале «Индюшат-2023» выступили десять групп со всей России - от Санкт-Петербурга и Москвы до Уфы и Екатеринбурга. Отдельно стоит выделить группу «вб» из Калуги, которая сыграла иронический рок в духе 1960-70 годов.

Кроме того, в этом году на сцену вышли три специальных гостя: самарский проект «Дрель», екатеринбуржцы «Внимание брусника!» и группа «Брысь» из Санкт-Петербурга.