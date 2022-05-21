«Ночь музыки» пройдет 21 мая в музеях Москвы

21 мая в Российском национальном музее музыки будет представлена выставка «Музыка России: Имена. Артефакты. Триумфы», которая призвана раскрыть значение отечественной музыкальной культуры через выдающиеся имена и наиболее значимые её события. В числе самых ярких композиторских имен: Рахманинов, Мусоргский и Чайковский, Шостакович и др. Блестящая плеяда отечественных исполнителей: Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Евгений Светланов и Мстислав Ростропович. В ряду имен, представляющих современную исполнительскую школу: Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Николай Луганский, Вадим Репин, Денис Мацуев, Екатерина Мечетина и др.



Ночь музыки

Программу «Мода на традиции» начнет выступление фольклорного коллектива: Ансамбль «Аурус» представит программу, раскрывающую традиции разных времен и народов России. Все произведения будут исполнены на аутентичных музыкальных инструментах и в собственных аранжировках ансамбля. Исполнители: Любовь Золотова, Елена Петрушина (кельтская арфа, блок-флейты, этнические инструменты), Вячеслав Деренчук (скрипка, мандолина). В 19:30 пианист и музыковед Алексей Сканави проведет музыкальный ликбез «Да будет джаз!» для посетителей Музея музыки. Встреча будет посвящена творчеству Дмитрия Шостаковича.

В продолжение вечера, в 20:00, выступит джазовый коллектив «Братья Ивановы» с концертной программой «От барокко до джаза». На одной сцене выступят - выдающийся композитор и джазовый пианист Михаил Иванов, сольный контрабасист Андрей Иванов, певица и автор песен Полина Орбах, звезда джаза, саксофонист Антон Румянцев и один из самых востребованных барабанщиков Европы – Дмитрий Власенко.

В 22:00 состоится звуковой электроакустический перформанс «Иное рождение» - проект представит саксофонист, импровизатор и исполнитель электронной музыки Аркадий Пикунов.

Традиционно программа Музея музыки включает в себя и пешеходные экскурсии по Москве. «Три музыкальные улицы Москвы» объединит сразу три музея: Музей-квартиру А.Б. Гольденвейзера, Музей-квартиру Н.С. Голованова и Музей С.С. Прокофьева. Посетители познакомятся не только с экспозициями музеев, но узнают историю домов и их знаменитых жителей.

Во время экскурсии «Прогулки к Шаляпину» посетители отправятся в увлекательное путешествие по центру Москвы: от метро «Баррикадная» до Кудринской площади, а после по Новинскому бульвару до Музея-усадьбы Ф.И. Шаляпина. Во время экскурсии у посетителей появится возможность познакомиться с историей одного из центральных туристических мест столицы, домом, в котором жил певец Федор Иванович Шаляпин со своей семьей, где когда-то бывали Сергей Рахманинов, Максим Горький, Иван Бунин, Константин Коровин, Константин Станиславский и многие знаменитости XX века. Завершится экскурсия в доме великого русского баса.





В Музее П. И. Чайковского в Москве выступит фольклорный ансамбль Российской академии музыки имени Гнесиных под руководством преподавателя кафедры хорового и сольного народного пения Константина Некрасова. Ансамбль работает на основе подлинных этнографических материалов, собранных в экспедициях. Продолжит программу «Концерт для 5 гитар и 2 гитаристов». Исполнитель - заслуженный артист России, обладатель звания «золотая гитара России» Виктор Зинчук (акустическая гитара). Прозвучат авторские обработки произведений Россини, Шуберта, Брамса, Шостаковича, Джоплина, Пёрселла, Королана, кельтская музыка и др.

В продолжение вечера - показы коллекции женской одежды дизайнера и мастера Натальи Афоничкиной, работающей в технологиях и стилистике лоскутного шитья. В Музее Ф.И. Шаляпина посетители смогут принять участие в PublicTalk с арт-дуэтом МАСтер и КАтерина, авторами выставки «Игра в маски», по окончании – концерт, в программе которого прозвучат «хиты» шаляпинского репертуара: романсы, арии из опер, русские народные песни. Исполнители: Фёдор Тарасов (бас) – лауреат международных конкурсов, приглашенный солист Большого театра и Михаил Егиазарьян (фортепиано) – концертмейстер и дирижёр Московского музыкального театра «Геликон-опера».

Музей С.С. Прокофьева. Главный акцент программы «Ночи музеев» сделан на синтезе искусств: мастер-класс художников МГАХИ имени В.И. Сурикова. Программа «Почувствуй себя художником» — участники смогут создать собственную картину, а затем посетить концерт-перфоманс «Формы в пространстве». Посетители концерта-перформанса «Формы в пространстве» станут свидетелями творческого эксперимента, представляющего синтез различных видов искусств. Молодые участники проекта очень тонко и изобретательно объединили шедевры хореографии, музыки, поэзии, театра, создав необычайное действо, которое будет представлено в этот вечер на сцене концертного зала музея Прокофьева. Участники – студенты Института современного искусства (исполнительское искусство, театр), Театрального института имени Б. Щукина, Академии хорового искусства имени В. Попова.

Музей-квартира Гольденвейзера приглашает вас принять участие в интерактивной игре — захватывающей экскурсии «Москва! Эпоха перемен», Во время интерактивной игры-экскурсии гости Музея-квартиры А.Б. Гольденвейзера смогут узнать о жизни российского общества накануне Революции 1917 года. Посетителям предстоит разобраться в причинах событий, которые подтолкнули жителей огромной страны сменить привычный ритм жизни, наполненный звуками музыки балов и весёлыми народными песнями, и отправиться на баррикады. Экскурсия дополнена настольной игрой, где каждый сможет примерить на себя роль персонажа из прошлого.

В этот вечер Музей-квартира Н.С. Голованова соберет гостей для тёплой и дружеской встречи. Лекция «Из истории грамзаписи» будет представлена журналистом и радиоведущим Михаилом Куницыным. Гости смогут услышать редкие грамзаписи из собрания Музея музыки, которые прозвучат на граммофоне фирмы «Циммерман» (1910г.)

Подробная программа “Ночи музеев” на сайте https://music-museum.ru/