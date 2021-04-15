Пианистка Юлия Перминова выпустила «киношную» музыку

Юлия Перминова родилась и выросла в Тюмени, окончила Тюменский колледже искусств, затем поступила и окончила РАМ им. Гнесиных. Затем уехала учиться в европейские джазовые вузы. Уже будучи студенткой, Юлия выступала со многими известными музыкантами, такими как Игорь Бутман, Владимир Спиваков и НФО России, Валерий Пономарев (Нью-Йорк), сотрудничала со многими певцами с шоу «Голос» и «Народный Артист», а также выиграла несколько престижных российских и зарубежных конкурсов. Последние несколько лет пианистка с успехом выступает со своей музыкой в Европе.

Много путешествуя, Юлия Перминова загорелась желанием писать музыку, которая наиболее точно могла бы передать всю палитру впечатлений, полученных во время поездок в разные страны. Все началось с небольших музыкальных зарисовок, которые Юлия снимала на видео и выкладывала в соцсети. Такая музыка быстро нашла отклик. В композициях Юлии можно заметить влияние Джона Уильямса или Сергея Рахманинова, а иногда даже появляются элементы транса, все это легко и изящно переплетается с фортепианными гармониями и мелодиями, которые хочется постоянно напевать. Название альбома «Imagination» («Воображение») говорит само за себя, ведь композитор естественным образом передаёт в своей музыке все свои эмоции и воспоминания, которые связаны со всей её жизнью, начиная с «Огней Тюмени» (композиция «Lights of Tyumen») и заканчивая «Карибским дождем» («Caribbean Rainfall»).



Юлия Перминова - Imagination

«Идея писать такую музыку появилась около двух лет назад. Поклонники моего творчества больше знают меня как джазового композитора, пишущего сложную музыку для трио или квартета. Писать джазовые композиции очень интересно, но я поняла, что если я начну писать что-то больше «для народа», то смогу поделиться своими эмоциями и впечатлениями с большим количеством аудитории. Так я постепенно начала писать фортепианную музыку, очень похожую на киношную, только всё же приемы импровизации я там оставила. В ней есть отголоски моих впечатлений, полученных за время путешествий, ведь мне довелось пожить во многих странах. И вот пару лет назад я попробовала выложить видео со своей первой композицией (на альбоме она называется «Breath Of The Sea» - название предложили мои слушатели), и видео взорвало соцсети. Никто не ожидал что вдруг когда-то я начну писать такое. Но, к моему удивлению, такая музыка начала все больше и больше пользоваться успехом. Многие говорят, что она похожа на Нильса Фрама или Филипа Гласса, при этом в ней иногда присутствуют, например, ирландские мотивы. Вскоре у меня набралось приличное количество песен, и я решила, что пора записывать первый альбом. Сделала я это год назад в Амстердаме в студии консерватории, где я училась на тот момент, и вот теперь альбом, наконец-то, вышел. Я ещё готовлю ноты к нему, они выйдут на днях. Думаю, что желающих пианистов поиграть эту музыку будет немало», - говорит Юлия Перминова.