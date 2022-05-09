Трагически погиб глава лейбла «Геометрия» Павел Кострикин

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Скончался при восхождении на Эверест основатель лейбла «Геометрия», владелец музыкального магазина «Дом культуры» Павел Кострикин.

Об этом сообщил музыкальный критик Андрей Бухарин.

Павел Кострикин
Павел Кострикин

«Пришло известие, что при восхождении на Эверест погиб Павел Кострикин. Совершенно замечательный человек. Про него просто необходимо рассказать тем, кто не был с ним знаком. Да, Паша был большой и крепкий парень во всех отношениях, альпинист и атлет по части спиртного, бизнесмен и доктор наук.

Он был страстно влюблён в музыку и много делал для отечественной некоммерческой сцены и для сохранения ее истории в стремительно теряющей не только память, но и рассудок стране.

Паша - основатель легендарного рекорд-лейбла «Геометрия», издающего АукцЫон, Телевизор, Вежливый отказ, Хроноп и многих других замечательных артистов, в том числе и совсем малоизвестных. И патрон удивительного музыкального магазина «Дом культуры», где можно найти самую редкую и андеграундную русскую музыку. Там же на протяжении многих лет каждое воскресенье он устраивал камерные концерты таких артистов и при этом поил и кормил всех пришедших без исключения.

Не счесть людей, которым Павел помогал словом и делом. Знаю, о чем говорю и никогда этого не забываю. Спасибо Паше за всё».

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