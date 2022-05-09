Трагически погиб глава лейбла «Геометрия» Павел Кострикин

Об этом сообщил музыкальный критик Андрей Бухарин.





Он был страстно влюблён в музыку и много делал для отечественной некоммерческой сцены и для сохранения ее истории в стремительно теряющей не только память, но и рассудок стране.

Паша - основатель легендарного рекорд-лейбла «Геометрия», издающего АукцЫон, Телевизор, Вежливый отказ, Хроноп и многих других замечательных артистов, в том числе и совсем малоизвестных. И патрон удивительного музыкального магазина «Дом культуры», где можно найти самую редкую и андеграундную русскую музыку. Там же на протяжении многих лет каждое воскресенье он устраивал камерные концерты таких артистов и при этом поил и кормил всех пришедших без исключения.

Не счесть людей, которым Павел помогал словом и делом. Знаю, о чем говорю и никогда этого не забываю. Спасибо Паше за всё».