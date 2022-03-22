Tunecore временно стал бесплатным для российских музыкантов

«Прошедшая неделя принесла новые изменения в том, как бизнес работает в России. В частности, платежные системы Visa, Mastercard, American Express и Paypal объявили о приостановке операций в России и Беларуси. Из-за этого артисты и лейблы TuneCore не могут оплатить дистрибуцию новых и продление уже имеющихся релизов. В этих условиях мы в настоящее время изучаем различные варианты того, как мы можем гарантировать, что ваша музыка по-прежнему будет доступна во всем мире. И мы приняли решение в качестве временной меры отменить плату за дистрибуцию новых и продление имеющихся релизов для всех действующих артистов и лейблов TuneCore», - сообщила генеральный директор Tunecore Андрея Глисон.

Ранее публикация одного музыкального альбома в Tunecore обходилась в 30 долларов, с продлением за $50 каждый год после релиза.