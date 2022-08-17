Winamp возрождается, запущена платформа Winamp For Creators

Первые 25 000 авторов, которые подпишутся на Winamp For Creators, получат год бесплатного доступа к набору инструментов, эксклюзивным привилегиям и Creator Pass, в котором будет представлена ​​легендарная «ллама» Winamp в 25 различных обликах, вдохновленных музыкальными стилями и жанрами.



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Новая платформа будет включать в себя распространение, администрирование роялти, а также подписку и другие услуги, предназначенные непосредственно для фанатов. Эти первые 25 000 регистраций будут единственными артистами, которые получат доступ до полного запуска в конце этого года.







«Winamp уже давно гордится тем, что создал идеальное место, где фанаты могут собирать музыку и наслаждаться ею, — объясняет генеральный директор Winamp Александр Сабунджян. - Теперь создатели могут встречаться с ними там, формируя прямые связи там, где уже много людей слушают — и где к ним скоро присоединятся многие другие. Мы предлагаем создателям контроль и прозрачность, поскольку они ищут хорошие способы распространения, продвижения и монетизации своей музыки».

Первые инструменты для продвижения станут доступны в следующем месяце, но регистрация начинается сегодня здесь.