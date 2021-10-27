Зеленский передал петицию о запрете концертов россиян на проработку

Ранее украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк заявил, что зарегистрировал петицию на сайте президента Украины с требованием запретить в стране концерты и выступления российских артистов. Она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

В своем ответе, опубликованном на сайте главы государства, Зеленский напомнил, что министерство культуры и информационной политики Украины составляет перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений СНБО, СБУ, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

"Статьями 3 и 3-1 Закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" определены ограничения при проведении гастрольных мероприятий и установлены особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора… Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины", - говорится в сообщении.

Он также указал, что в соответствии с законом Служба безопасности Украины в установленном порядке рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ на запрос о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина РФ к гастролям.

"Мною направлена петиция премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову из просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора, проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного закона", - подчеркнул президент.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.