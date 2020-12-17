24kGoldn выпустил клип «Coco» с DaBaby

Поработать со знаменитым клипмейкером «Lyrical Lemonade» Коулом Беннеттом было давней мечтой 24kGoldn. «Я смотрел видео Lyrical Lemonade с 16 лет, так что вы можете только представить, насколько я был поражен, когда Коул сказал мне, что хочет сделать видео на «Coco»».

«Замечательный человек, с которым приятно работать», - написал после съемок 24kGoldn.

Рэпер предстает в клипе то танцующим с массивной цепью на снегу около своего домика, то мчащимся на катамаране со своей подружкой. Откуда-то взявшийся DaBaby зачитывает текст в поддержку сбычи мечт, а затем является в домик к 24kGoldn и его подружке, забирая у них рождественские печеньки и щенка.



24kGoldn

Без логотипов «Шанель» в клипе тоже не обошлось, конечно.

«Честно говоря, я считаю, что это мое лучшее видео», - скромно резюмирует 24kGoldn.