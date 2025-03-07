Áarpi, Maur и Kery Scandal весной «растаяли»

«Растаял» – танцевальный латино-поп с элементами хип-хопа и дэнсхолла, мелодичным сэмплом акустической гитары и мощной вокальной подачей Áarpi в припеве. Текст песни посвящен драматичным отношениям, полным эмоциональных взлетов и падений, которые привели к расставанию.

С помощью метафоры наступления весны, артисты описывают контраст между теплом на улице и холодом внутри: «растаял – оставил на моей душе печаль, весна – и где-то там внутри меня зима, расставил все точки на свои места – искра в глазах, но уже не для тебя».

Maur – хип-хоп артист, получивший первую известность с треком «Фарарей». Самым успешным релизом артиста в в карьере стала прошлогодняя коллаборация с A’Miri – «My Love» (15 млн прослушиваний в YouTube и 27,4 тыс. созданий на звуке в TikTok). Также на сингл был выпущен остросюжетный клип (2,9 млн просмотров), развивающий историю предыдущего видео артиста – «За мой счет». Помимо этого, в 2024 году Maur выпустил сольные треки «За мой счет», «Hey Oh» и «La La La» и одиннадцать совместных синглов. В этом году исполнитель выпустил сольный трек «Йо» и коллаборацию с Kery Scandal – «Ай».

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Áarpi – молодая поп-певица, дважды бронзовый призер популярного телепроекта «Ну-ка все вместе». Наибольшую известность артистка получила после исполнения в рамках шоу песни A’Studio – «Грешная страсть». Выступление Áarpi набрало уже более 10 млн просмотров в YouTube. Также во время выступления на проекте с песней «3-е сентября», Áarpi впечатлила популярного певца Сергея Лазарева, что привело к скандалу – Лазарев пробрался вниз по рядам, чтобы нажать кнопку за другого члена жюри и добавить артистке больше баллов. Дискография исполнительницы насчитывает 10 синглов и мини-альбом «monoDRAMA» (2024). Предыдущий трек артистки – «Stranger» – вышел в декабре прошлого года. Песня является официальным релизом композиции, ранее исполненной Áarpi совместно с влиятельным музыкантом и продюсером Игорем Крутым.

Kery Scandal – хип-хоп артист и музыкальный продюсер. В 2018 году он дебютировал с синглом «Bad Boys», выпущенным при участии Akeem Worldwide, а спустя год взял творческий перерыв в карьере. В 2024 году музыкант вернулся с летним релизом «Mama Mia» (фит с A’Miri и Fed – более полумиллиона прослушиваний в YouTube), за которым последовали и другие работы: «It’s My Life» (с Maur), коллаборации с A’Miri и Fed – «Она горит» и «Бонсай» также совместно с A’Miri и Fed.В 2025-м музыкант представил синглы «Maybach» (с Fed и Marquz) и «Ай» (с Maur).