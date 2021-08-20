Актриса Ирина Горбачева выпустила свою первую песню

О том, что Горбачева собирается заняться музыкой, она на днях сообщила в большом интервью Ирине Шихман на Ютьюбе. Там она высказалась, что если слух и голос есть, то отчего бы не запеть, тем более, что она мечтала об этом с детства. Кроме того, Горбачева впервые рассказала о том, что тайно вышла замуж за солиста группы «Агонь» и экс-солиста группы «Quest Pistols» Антона Савлепова. Так что запись песен стала казаться вполне разумным ходом в жизни.

«Моя первая песня! Самая нежная, лиричная из всех что мы с Тосей Чайкиной написали! (а их уже 6!) В этом мире все пронизано взаимоотношениями, а если присмотреться ещё ближе, то все начинается с Ты и Я! Друг, отец, брат, супруга, сын, сестра, муж, мама …. Все эти названия уходят на задний план, когда глаза смотрят в глаза. История этого клипа пришла сразу и была максимально проста и сентиментальна! Все чаще из нашей жизни уходят простые, нежные проявления любви, сладости момента нахождения рядом и любованием друг другом… Спасибо моим киевским друзьям за поддержку и Киеву! Город в котором мне так многое стало по-настоящему родным и трепетным! Хочу жить, любить, творить, радоваться жизни и делиться этой радостью с окружающими!!», - эмоционально выразилась актриса в соцсетях.



Ирина Горбачева

«Первое, что удивляет в этой первой песне актрисы Ирины Горбачевой - насколько все классно сделано. Даже не в смысле продакшна, от Ильи Мисюры другого и не ждешь. А вот это точное попадание в нежный женский инди-поп, коему и в России, и на Украине несть числа, но все же это самое достойная ниша для любого тонко мыслящего артиста. Слова тем более написала сама Горбачева! То, что релиз подхватил сразу Universal, - тоже не удивляет. Станет ли Горбачева певицей-певицей? Скорее нет. Скорее, это еще одна ипостась бывшей донбасской пацанки, а ныне респектабельной кинодивы. По крайней мере, за такие песни не стыдно. А то сколько примеров, когда актер запел, и хоть краской залейся от стыда за него. Ирина Горбачева и поет прилично, и чувство вкуса имеет, и песенка приятная, сама Enya позавидует, если вдруг услышит», - полагает музыкальный критик Гуру Кен.

Автор слов Ирина Горбачева, автор музыки Тося Чайкина. Трек вышел на лейбле Universal Music Group.