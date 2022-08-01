Анна Калашникова: Хочу без фарса, без шуток, чтобы получилась душещипательная история!

Недавно у певицы состоялась презентация клипа на сингл «Ты не ври мне в Риме», который скоро выйдет на всех цифровых площадках. Помимо этого, сейчас у Анны готовится две новые песни, а в начале августа стартуют съемки клипа на хит «Больно мама».



Анна Калашникова

««Больно мама» очень мне дорога. Во-первых, это связь поколений, а во-вторых, песня о любви. Я всегда мечтала сделать именно такую серьезную драматическую работу, чтобы до мурашек. Клип будет создан со всеми возможными элементами: вращающаяся платформа, коптер, ночная Москва, бассейн, будут подводные съемки… Но все это я хочу без фарса, без шуток, чтобы действительно получилась душещипательная история. На концертах, когда исполняю эту песню, вижу живой отклик в глазах людей: у многих текут слезы, они начинают вспоминать какие-то свои взаимоотношения, ведь кто-то потерял маму, у кого-то ее не было, а у кого-то просто классная мама. И даже сейчас, когда об этом говорю, у меня мурашки по коже, в хорошем добром подтексте».

Радиостанция ежегодно собирает друзей холдинга «Газпром-Медиа Радио» (в состав которого входит радиостанция Relax FM) и партнеров сейлз-хауса «Газпром-Медиа» на уникальную по своей атмосфере Relax-Party. Мероприятие проходило в уютном пространстве Shore House. В этом году вместе с гостями окунуться в атмосферу релакса пришли яркие музыкальные звезды, успешные модели, известные актеры театра и кино, такие как Юлия Савичева, Ирина Безрукова, Анна Михайловская, Анна Калашникова, Ева Власова, Людмила Соколова, Мария Кравченко. Многие из них поделились своими творческими планами, а также предпочтениями в музыке.

«Музыка релакс мне очень нравится. Я обожаю певицу Sade и Gabin, хиты которых входят в ротацию Relax FM», - поделилась Людмила Соколова.







«Своим форматом» радиостанцию считает и Юлия Савичева.

«Я очень часто слушаю Relax FM с мужем в машине, - призналась и Юлия Савичева. - Потому что, когда хочется отвлечься и по-настоящему не думать ни о чем, включаю либо классику, либо Relax FM».

Певица также поделилась творческими планами. В августе она выпускает новую песню, причем сразу с клипом. Но ее название пока артистка по традиции сохранила в секрете. «А после нового релиза выйдет EP из 5 композиций», - откровенничала Юлия Савичева.

Анна Калашникова была особенно откровенна и пожаловалась, что в последнее время ей расслабляться не приходится.

«Во-первых, напряженные времена. Во-вторых, это первое лето, когда я практически нигде не была. То есть я гастролирую по России, по Москве, то есть не расслабляюсь, но я очень надеюсь, что у меня получится это сделать. Для меня самое главное расслабление - это сон или путешествия. Именно тогда наступает небольшое расслабление. И, наверное, третье – это ребенок. Сейчас единственное, что помогает мне держаться на плаву, когда мы с ним выходим в веревочные парки. Занимаешься ребенком, ползаешь, лазаешь с ним везде… В этот момент я расслаблюсь».