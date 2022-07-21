Автор хита «ИУ (Я ей, она мне)» Alon: Разрушу миф, что если свистишь, денег не будет!

В утреннем «Саймон-Шоу» на Радио Energy музыкант, чья песня «ИУ (Я ей, она мне)» завирусилась настолько, что ее использовали итальянский футбольный клуб «Интер» и Ксения Собчак, заявил:

«Клип на трек «ИУ» готов и ждет своего выхода. Премьера – сегодня!»



Alon

И действительно, клип от продакшна Krayemglaza сразу же вышел.

Релиз сингла, получившего название «ИУ (Я ей, она мне)», состоялся в середине июля, но песня обрела популярность и стала вирусной еще до своего выхода, набрав более 40 тысяч видео, снятых на звук в социальных сетях. «Видосы пилят» не только поклонники артиста, но и знаменитые футболисты, и светские львицы. Например, под этот трек собственное видео запустила Ксения Собчак, десятки тысяч просмотров и сотни комментариев в своих аккаунтах собрал итальянский футбольный клуб «Интер», обещали сделать бомбовый видос и ведущие «Саймон-Шоу».

«Я подготовил хорошую почву и просто не должно быть границ в плане идей», – говорит Alon.

«ИУ (Я ей, она мне)» – поп-композиция с легкомысленным мотивом и запоминающимся куплетом, практически полностью состоящим из свиста. В треке Alon в привычной ему ироничной манере рассказывает, как легко и быстро завязались отношения между ним и лирической героиней – им достаточно было лишь посвистеть друг другу. Отсюда и такое название.

««ИУ», на мой взгляд, больше всего ассоциируется со свистом, – заявил Alon. – Когда я писал эту песню, решил, что разрушу миф: «Не свисти – денег не будет». Наоборот, думаю, насвищу какую-то сумму».







Идея трека, а точнее припева, пришла к артисту этой зимой, когда он мылся в душе. Alon тут же выбежал из ванной, сел за компьютер и за 20 минут переложил слова на музыку, которую сам же и написал.



Alon

Видео на эту песню получаются очень прикольными. Поэтому ведущие шоу Саймон и Саша Маслакова решили выяснить, что же все-таки скрывается за фразой: «Я ей «Иу», она мне «Иу»…»

«Я заложил в нее очень много смысла и рассчитываю на то, что каждый найдет свой», – отшутился певец.

Alon – яркий и самобытный поп-артист из Казахстана, выпускающий треки, совмещающие в себе поп, хип-хоп и гитарные ритмы. Именно гитара и привела его к музыке.

«Музыкой я увлекаюсь с детства, первые треки записал еще в школе. Наверное, в классе седьмом-восьмом, – рассказал он ведущим «Саймон-Шоу». – Все началось с гитары. Я занимался в музыкальной школе, а потом понял, что хочу петь. Тогда и начал больше пытаться двигаться в этом направлении».

Alon известен своим необычным стилем и такими треками, как «Fatality», «Миллионы вариантов», «Я еду» и другими. Среди запоминающихся коллабораций музыканта – его фит с артистами Yanix и Пика «Я ее балую», а также совместный сингл с группой Хлеб «Голубь». В марте состоялся релиз трека «Девочка», видеоряд для которого Alon снял прямо в стенах своей ванной комнаты.