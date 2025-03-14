Dim отпускает ушедшую любовь в новом треке «Лети»

«Лети» - лиричный хип-хоп с мрачным, меланхоличным звучанием, в припеве превращающийся в эмоциональный, мелодичный поп. Под проникновенный симбиоз гитары и клавишных протагонист композиции вновь погрузится в воспоминания об ушедшей любви. Пытаясь двигаться дальше, герой невольно застревает между стремлением отпустить неудавшиеся отношения и иррациональным желанием хотя бы на миг вновь ощутить бывшую избранницу рядом с собой — даже если только во сне.

«Отпускаю в небо, лети / Больше не ищу тебя», - поет Dim.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Dim

Dim — музыкальный проект певца и автора песен из Москвы Дмитрия Кожуха. Его творчество — романтичные композиции о любви, сложностях человеческих взаимоотношений и не всегда радостных, но неизменно глубоких чувствах. Среди его главных хитов — «Портрет», «Маяк», «Бывшие», «По ночам», «Мгновение», «Маленькая девочка», «Давай прямо в сердце». Наступивший год исполнитель открыл трогательной композицией о попытках замедлить быстротечность моментов «Мгновение», а вслед за ней презентовал чувственную песню-признание в любви «Письмо».