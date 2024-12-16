Дуэт Röyksopp без предупреждений выпустил live-альбом

Пластинка стала продолжением альбомной трилогии группы Profound Mysteries, выпущенной в 2022 году. В «Nebulous Nights — An Ambient Excursion into Profound Mysteries» вошло сразу 30 треков.

В новом альбоме Röyksopp можно услышать множество «живых» звуков, которые плавно перетекают из композиции в композицию. Записанная вживую, эта внеурочная сессия до краев наполнена данью уважения, а также отсылками к различным частям истории Röyksopp.

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Röyksopp

Дуэт объяснил, что новый проект стремится развить мышление слушателей, не ограничивая воображение определенным мировоззрением и рамками.

«Самое прекрасное, что мы можем испытать, - это таинственное. Это источник всех искусств и наук. Для кого эти эмоции чужды, кто больше не может остановиться, чтобы удивиться и застыть в благоговейном трепете, тот все равно что мертв; его глаза закрыты».