Duft Punk распался

Группа просуществовала 28 лет. Участники дуэта Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо объявили о завершении совместной работы, выпустив прощальный ролик, в котором показано, как они идут по пустыне. В результате из двух участников дуэта остается только один. После этого на экране показаны даты: 1993-2021.

Агент группы подтвердил изданию Variety информацию о распаде дуэта. На вопрос, исчезли ли Daft Punk, их постоянный издатель Кэтрин Фрейзер подтвердила эту новость для Pitchfork, но не объяснила причин разрыва.



Duft Punk

За время существования дуэта музыканты выпустили 4 студийных альбома. Duft Punk стали обладателями семи премий "Грэмми", две из них им вручили за песню Get Lucky, записанную с Фарреллом Уильямсом, а четвертый альбом дуэта Random Access Memories получил статуэтку как "Лучший альбом года".