Duft Punk распался

Группа просуществовала 28 лет. Участники дуэта Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо объявили о завершении совместной работы, выпустив прощальный ролик, в котором показано, как они идут по пустыне. В результате из двух участников дуэта остается только один. После этого на экране показаны даты: 1993-2021.
Агент группы подтвердил изданию Variety информацию о распаде дуэта. На вопрос, исчезли ли Daft Punk, их постоянный издатель Кэтрин Фрейзер подтвердила эту новость для Pitchfork, но не объяснила причин разрыва.
За время существования дуэта музыканты выпустили 4 студийных альбома. Duft Punk стали обладателями семи премий "Грэмми", две из них им вручили за песню Get Lucky, записанную с Фарреллом Уильямсом, а четвертый альбом дуэта Random Access Memories получил статуэтку как "Лучший альбом года".
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