Эльмира Аббасова и Брендон Стоун – случайная любовь?

Если исполнитель мужской роли Брендон Стоун – немецкий певец, музыкант, продюсер – хорошо известен публике, то сыгравшая главную героиню Эльмира Аббасова только дебютировала на сцене. Первый дебют удался: зрители, эксперты, критики высоко оценили драматический талант девушки.

Песня, автором музыки и слов которой выступил Константин Арчи, рассказывает о внезапно зародившемся чувстве между двумя молодыми сердцами. Встреча во дворе переросла в настоящую любовь, венцом которой должна стать свадьба. Очаровательная невеста в окружении подруг уже готова и ждет к назначенному часу жениха. Но его все нет и нет. Где же он? Неужели передумал? А может, что-то случилось? Телефон не отвечает… Гамму сложных чувств расстроенной девушки может понять каждый. Эмоции тонко передала Эльмира Аббасова, которая буквально вжилась в роль героини, рассказывая о душевных переживаниях тонкими взглядами и отточенными жестами.



Брендон Стоун и Эльмира Аббасова

Жениху в исполнении Брендона Стоуна тем временем приходится преодолевать немало трудностей. Внезапно заглох автомобиль. Выпал из рук и разбился телефон. Собака порвала свадебный костюм. Неужели не доберется до невесты к назначенному времени? Сюжет держит зрителей в напряжении от первой до последней секунды. Не станем раскрывать все секреты – наверняка вы посмотрите клип и все узнаете сами, отметим лишь, что все закончилось благополучно. Впрочем, сказочная история, которая может приключиться с каждым из нас, и не может иметь другого окончания. Только happy end, никак иначе. И это ни в коем случае не банальность. Если вдуматься, то настоящие чувства всегда преодолевают трудности. Только так закаляется любовь, только таким образом можно быть уверенным в своем избраннике.

Брендон Стоун, прекрасно владеющий несколькими языками, давно известен в музыкальной среде. Его песни занимали высокие места в конкурсе «Евровидение», он принимал участие в музыкальных аранжировках выступлений Михаила Задорнова. Его произведения есть в репертуаре многих звезд эстрады, например, Анны Семенович, Лады Дэнс, Тины Кароль, Любови Успенской, Ани Лорак, Сати Казановы. Артист запомнился российским зрителям по выступлениям в телепроекте «Голос», где дошел до полуфинала.

Пригласив в качестве режиссера известного азербайджанского клипмейкера Эмина Мурадова, автор не прогадал. Совместное творчество получилось ярким и самобытным. Сквозь традиционную стилистику поп-музыки отчетливо прослушиваются элементы национальных мелодий, что придает песне особый колорит. Неудивительно, что она нравится молодым людям и представителям старшего поколения. Клип тоже получился сильным и динамичным: нет ни одной секунды в кадре, когда бы не происходило какое-либо действие. Музыкальные критики отмечают органичный симбиоз запоминающейся мелодии, захватывающего текста и лихо закрученного сюжета.

Простая, но вечная история тронула сердца зрителей. На главную женскую роль была приглашена Эльмира Аббасова. Она очень свободно и органично держалась в кадре. Девушка, уже ставшая признанным мастером в сфере телевидения, раскрывает все новые и новые грани своего таланта. Остается только гадать, чем удивит своих поклонников девушка в следующий раз. Пока же количество просмотров ролика и число лайков в Ютубе растет с каждым днем.

История любви, прекрасного и неповторимого чувства, рассказана простым и понятным языком. Дар любить и быть любимым дается не каждому, поэтому человек, встретивший свою половинку, должен бережно относиться к чувствам. Именно этому учит песня «От зари до зари». Именно об этом рассказывается в видеоклипе, который смотрится на одном дыхании. Мастерство режиссера и оператора, умелое искусство композитора и аранжировщика, тонкая актерская игра Брендона Стоуна и Эльмиры Аббасовой окунают зрителя в сказку, из которой не хочется возвращаться. Хочется пожелать коллективу, трудившемуся над клипом, новых творческих удач на радость зрителям!