Игги Азалия станцевала в фуре

Бодрый танцевальный трек дополнен динамическим видео, в котором Азалия катается с ветерком на мотоцикле, открывает в фуре целый ночной клуб с провокационными танцами. Причем в стиле «новой этики» все танцоры - черные, поскольку черным позволено показывать только черных, а вот белые обязаны соблюдать «расовое разнообразие». В клипе появляются также женщины-байкеры на юрких мотоциклах.

Ради танцев в фуре Азалия даже надела черный парик. А себя в песне она называет сутенером, и поет о том, что ей не надо любви, но надо много денег.



Iggy Azalea

«Надеюсь, вам, ребята, понравится песня и видео! Это мое искусство, оно делает меня счастливым, когда я создаю его, и дает мне цель - так что я надеюсь, что в эти выходные кто-то выйдет танцевать под эту песню! Ваша поддержка так важна для меня, я надеюсь, что все смогут гордиться!», - написала Игги в соцсетях.

Стоит отметить, что некоторые сцены «I Am The Stripclub» отсылают к дебютному клипу Игги Азалии «Work». Игги предстает в точно таком же образе, как и в клипе 2013 года. Большой грузовик тоже в наличии.