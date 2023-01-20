In2Nation: Надо писать больше песен!

Группа In2Nation («Интонация») начала свой путь народным хитом «Скажи, как мне жить», взорвавшем интернет. За ним последовали другие успешные треки, песни к сериальному хиту «Молодежка», совместный трек с группами «Любэ» и «Корни», ставший главным саундтреком к фильму «Август. Восьмого», музыкальные награды и два альбома. На подходе третий сборник группы, участникам есть что спеть и вспомнить.



In2Nation задают интонацию

Денис и Александр поделились с ведущими шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» историей о том, как их первый успешный трек зазвучал в сериале «Физика или химия». Телепродюсеры, как и многие другие, заметили хит в Сети и прониклись его интонацией. Химия песни – в искренности, считают музыканты.

«Все шло от сердца. Может, это банально, но реально идет вот отсюда. И песня сама со знаком вопроса. «Скажи, как мне жить?» – на вопрос нет ответа, это постоянно открытая тема, поэтому и отзывается», – говорят Денис и Александр.

На живом концерте в радиостудии ребята спели «Скажи, как мне жить» и другие свои искренние хиты. Только в сериале «Молодежка», рассказали они, звучит больше 20 их песен. И, возможно, прозвучит еще больше, намекнули Денис и Александр.

Кроме правильной интонации, песни In2Nation могут подарить человеку и удачу, заметили ведущие шоу «Мурзилки Live». Например, в съемках клипа «Аллергия» в 2016 году вместе с другими артистами участвовал Павел Деревянко, а вскоре к нему пришла большая звездная слава.

«Нам очень приятно, что все так сложилось. Тем более, там такая история в клипе. Помимо песни, которая длится 3-4 минуты, есть еще некая история до и после», – отметили музыканты.

Особая история у In2Nation и с космосом. Группа всегда празднует 12 апреля. И началось это задолго до появления их трека «Космос».

«С начала жизни все началось, когда начали поднимать головы вверх и понимать, что нет конца тому, что мы видим. Космонавт – каждый человек, который умеет мечтать и что-то чувствует. Вдохновение – тоже космос», – говорят музыканты.

В принципе, они готовы, как Юлия Пересильд, слетать на орбиту, если им это предложат. Но такое решение требует очень серьезного подхода. Главное, чтобы результат был, и ситуация действительно этого требовала.

«Можно сказать сейчас да, а потом – хлоп, и страшно. Это надо в ситуации решать. В космосе мы и так бываем, когда мы во снах, в творчестве, в состоянии любви. Творческие люди – все космонавты», – считают участники In2Nation.

Музыка – единственный язык, понятный всем, добавили они, и пригласили слушателей на свой концерт 24 января в клубе «16 тонн». Там, эксклюзивно для тех, кто придет, группа устроит презентацию трека «Все исправить».

«Надо писать больше песен, потому что любые сложные ситуации – это отсутствие света, любви, добра, – считают парни. – Что бы ни происходило, настоящее творчество этим и занимается. Человек идет на природу или в храм, или наедине с собой берет музыкальный инструмент и общается с великом, большим, добрым и простым космосом».