Кай Метов оказался в больнице после ДТП

Об этом он сообщил ТАСС.

Певец должен был выступить 18 сентября в белорусском городе Гродно. На трассе Минск - Гродно автомобиль с артистом на приличной скорости занесло на мокрой после дождя дороге. Автомобиль сначала врезался в столб, а затем съехал на обочину. Пассажиры были доставлены в больницу для обследования.

«Все хорошо, я дома. Отделался ушибом, гематомами и ссадинами. Прописали постельный режим, показаться травматологу и некоторые таблетки», - сказал Метов.



Кай Метов

Концерт в Гродно перенесен на другие даты.

Примечательно, что на обследовании в Минской областной больнице Кай Метов встретил свой 57-й день рождения.

«Это второй мой день рождения, можно считать», - отметил артист.